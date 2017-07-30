Как Турция и Иран реагируют на политику Запада на Ближнем Востоке

Создается впечатление, что Турция и Иран снизили свою активность на Ближнем Востоке, и этим странам есть чем заняться у себя дома. И в какой-то мере это действительно так. Если ранее ощущалось, в какой мере Иран изолирован в регионе, и не только на Ближнем Востоке, то сейчас и Турция выяснила, ято изолирована, и в какой мере страны регионы враждебно настроены к ней. Если ранее страны Западного сообщества были больше настроены против Ирана, то сейчас выяснилось, что Турция в гораздо большей форме изолирована, чем Иран, и ее ожидают весьма ощутимые неприятности в отношениях, как с государствами Запада, так и со странами Ближнего Востока. Ничего нового в положении этих двух стран не придумали. Может создаться впечатление, что Запад довел Иран до положения классически изолированной страны, и теперь пытается довести до этого состояния Турцию. В действительности Запад никогда не ставил своей целью изолировать ни Турцию и Иран. Санкции никогда не относились к природе изоляции. В настоящее время в Грузии в значительной мере озабочены тем, что коммуникационные проекты, на которые возлагалось так много надежд, не дали ощутимых результатов. Например, нефтепровод Баку - Супса обеспечивает государственные доходы в объеме всего лишь 7,0 млн. долларов. Если даже предположить, что пропускная способность данного нефтепровода будет доведена до максимума, то 12,3 млн. тонн, при тарифах на перекачку одной тонны неф­ти 2,0 долл. за тонну, доход составит только 24,6 млн. долларов, что составляет только 6% от объема нынешнего государственного бюджета. Доходы от функционирования нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан при полной загрузке составят 60 млн. долл. Доходы государства от транспортировки грузов железными и автодорогами составляют около 140,0 млн.долл.. В обозримой перспективе все доходы Грузии от транспортировки нефти и других грузов составят не более 250,0 млн. долл. Эти доходы не позволят не только решать проблемы инвестиций в реальный сектор экономики, но и даже решать бюджетные проблемы. В Грузии понимают, что сооружение нового крупного нефтепровода уже не реально. Однако в Грузии ожидались от реализации коммуникационных проектов по схеме "Восток - запад" доходы в объеме не менее 700,0 млн.долл. на уровне 2005 - 2007 годов. В связи с этим в Грузии стали сейчас проявлять большой интерес к возможности реализации альтернативных проектов, связанных с перевозкой нефти из Ирана в Россию и в Центральную Европу. В Грузии пока не имеют представления о возможных объемах перевозок грузов из Ирана, Ирака и Армении на се­вер и северо-запад и в обратном направлении. Даже эксперты имеют весьма неопределенное представление о возможных масштабах перевозок грузов только из Ирана. Многие политики и экспер­ты проявляют удивление, когда узнают, что данные объемы могут составить не менее 30,0 - 40, млн.тонн. только на первой стадии реализации данных проектов. В беседах с политиками и экс­пертами чувствуется, что они заинтересованы этими проектами. Представляет интерес возможность лоббирования в Грузии данных проектов. Такие вопросы прямо задавались почти всем лидерам политических партий в начале 2000-х годов (в том числе Зурабу Жвания и Ирине Саришвили-Чантурия). Лидеры Лейбористской партии, Социалистической партии, партии "Промышленность спасет Грузию", а также Гурам Шарадзе высказались тогда за то, чтобы в Грузии более серьезно рассматривали подобные предложения и относились к ним исходя из национальных экономических ин­тересов Грузии, а не с учетом мнения американцев. Очень эффективна в этом смысле пропаганда того, что ведущие европейские государства уже установили с Ираном устойчивые экономические и политические отношения. На грузинских политиков оказывает большое влияние информация о том, что Франция, Германия и Англия уже стали важными политическими и экономическими партнерами Ирана. А так как Грузия связывает свое политическое будущее не только с США, но и с Европой, то отношения с Ираном должны стать предметом политического обсуждения. Вместе с тем, политическое руководство Грузии, вопреки позиции США, предпринимает серьезные попытки установить с Ираном более тесные отношения, прежде всего, в сфере коммуникаций, перевозок и распределения энергетических ресурсов. Иран, конечно же, ставящий целью преодолеть существующее в регионе некоторое отчуждение, вызванное позицией США, предпринимает усилия для укрепления своих позиций в Грузии, не только в экономической сфере. В данной ситуации, которая, вне зависимости от внерегиональных факторов получит развитие, приведет к противоположным позициям Азербайджана и Армении. Армения, весьма заинтересованная в развитии схемы Север-Юг и не имеющая соответствующих обязательств перед США, предпримет усилия для развития данной схемы. Азербайджан воспримет развитие ирано-грузинских коммуникаций как противоречащее его принципиальным интересам, так как Азербайджан сам претендует на роль узлового перекрестка в транспортировке грузов в регионе Кавказа и Каспийского моря. Вместе с тем, не только Иран, но и Грузия предпочтут Армению как коммуникационного партнера, как более уязвимую страну в части коммуникаций и энергоснабжения. Ведущие политологи и аналитики Запада, России и данного региона продолжают рассматривать процессы в Южном Кавказе как противостояние по «широтному» направлению, то есть по давно получившей право на «гражданство» схеме Запад-Восток, в которой собственно предметом политической дискуссии и борьбы является некий глобальный «евразийский коридор». Видимо, сознание политологов, аналитиков и даже профессиональных политических проектировщиков, так же, как массовое сознание, подвержено силе инерции, что не менее удручающе, чем самое досадное заблуждение актуальных политиков. Проблема (или в какой-то мере разрешение проблемы) заключается в том, что парадигма противостояния в регионе Южного Кавказа трансформирована из «логики коридора» в «логику перекрестка». «Коридорный» политический полигон имеет свои законы и закономерности развития. При «коридорной» парадигме все решает то, что является субъектом, а что объектом политики. Для Грузии и Азербайджана буквально фатальное значение имело то, что известные коммуникационные проекты из субъектов стали объектами политики, а данные государства, по существу, стали субъектами именно по отношению к коммуникационным и другим геоэкономическим проектам. Те, кто имел возможность достаточно подробно отслеживать политические процессы в данных двух государствах Южного Кавказа, могут засвидетельствовать, что это явилось действительно откровением и, по существу, трагедией для их политических элит. Нас господь миловал, но не потому, что мы такие уж умные. Нас просто не взяли на «борт» этих проектов, призванных создать в Южном Кавказе транзитно-сервисную социально-экономическую модель, а возможно, и вполне завершенную, локальную транзитно-сервисную геоцивилизацию. Причиной данного провала явилось то, что страны, претендующие выполнять транзитную функцию, не имеют права формировать однонаправленную ориентацию. Для того, чтобы понять это, не нужно было быть политиками или политологами. Достаточно было просто работать экспедиторами или шоферами-дальнобойщиками. В результате, ненефтяная и «тупиковая» Армения успешно развивает отношения одновременно с Россией, Ираном и США. Назвать эти отношения стратегическими нельзя, но что-то обязывающее и заинтересованное в этом есть. Совершенно ясно то, что Армения – единственное государство в регионе Южного Кавказа, которое может выполнять функции стратегического партнера. Причем, безотносительно к кому. Просто-напросто функцию стратегического партнера. Более того, «стратегическая комедийность» заключается в том, что и Нагорно-Карабахская Республика также способна выполнять функцию стратегического партнера. И в этом нет ничего мистического, если не считать армянского политического менталитета. (Возможно, года через два, два небольших исламских и два небольших православных государства признают суверенитет НКР). Психология «перекрестка» заметно отличается от «психологии» «коридора», хотя у многих либеральных политиков всегда есть искушение признать одно за другое, в зависимости от требований благополучия актуальных правящих элит. Однако Южный Кавказ (при всех амбициях национальных политиков) никогда не был самоцелью в различных стратегиях. Речь идет об управлении и контроле над более обширным регионом. Но и в рамках «Большого Ближнего Востока» и Центральной Азии активно происходит замена геополитической парадигмы, при возрастании стратегий «перекрестка». В данных регионах происходит ускоренное формирование новых геостратегических блоков, причем самых «сенсационных» (например, Иран – Ирак – Сирия – Греция – Армения, а возможно и Египет с Саудовской Аравией). При этом остается невыясненным – создается новый «Багдадский пакт», «Большая континентально-европейско-ближневосточная диагональ» или часть стратегии «Север – Юг»? То есть, не понятно, против кого направлены эти геостратегические «связки» - против Запада или Востока.