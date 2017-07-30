Все, что было ранее, и перспективы до 2020 года

Оценки военно-политической обстановки в Южном Кавказе, которые в достаточно высокой мере связаны с международными политическими процессами в ближней и среднесрочной перспективе, предполагают анализ влияния глобальной и межрегиональной перспективы. При этом, следует отметить, что возможны весьма кардинальные и неожиданные изменения сценариев развертывания военно-политической ситуации. Актуальная международная ситуация развертывается в определяющей мере под влиянием глобальной стратегии США, направленной либо на сохранение, либо на корректировку балансов сил в регионах. Это связано со стремлением США избегать излишних затрат и острых политических ситуаций, находить более эффективные подходы в управлении и контроле над обширными геополитическими пространствами. Взамен активного вмешательства в различных геополитических направлениях, США проводят политику «сброса» ответственности за те или иные процессы и кризисные явления на своих партнеров и контр-партнеров, тем самым выбирая наиболее удобные способы воздействия на международную ситуацию. Поэтому, важным представляется рассмотрение факторов и условий формирования балансов сил в регионе Южного Кавказа, как одного из ключевых регионов, находящегося на стыке мировых интересов. Пространство Южного Кавказа выбрано нами в качестве арены, в рамках которой должен осуществляться анализ поставленной проблемы. Предполагаются два базовых сценария: относительное сохранение баланса сил в регионе, включая баланс интересов и влияния внешних заинтересованных сторон; существенное изменение баланса сил, развитие новых отношений и изменение интересов. При этом, в настоящее время оба сценария рассматриваются как вполне реалистичные, но все еще нет достаточно глубоких и обоснованных разработок различных версий и направлений развития ситуаций. Следует отметить, что сохранение баланса сил вовсе не означает, что при данном сценарии не будет высокой динамики политических событий. Напротив, именно при данном сценарии представится возможность выдвигать политические инициативы и проекты по тем или иным геостратегическим и геоэкономическим проектам. Как показали, предыдущие события и процессы, при попытках перелома сложившегося баланса сил или предприятия попыток решения проблем силовыми способами политические методы становятся крайне неэффективными, и политика становится менее активной. Вместе с тем, сохранение баланса сил в конкретном регионе или в ряде смежных регионах не означает также стабильность в сфере безопасности. Например, сближение отдельных игроков может привести к ухудшению положения некоторых других государств. Одновременно, следует воспринимать политику отдельных стран как ожидание серьезных изменений в геополитической ситуации, с целью улучшить свои позиции и усилить факторы обороны и безопасности. В отношении Южного Кавказа (возможно, было бы обоснованнее рассматривать ситуацию в более обширном регионе, включая также Черное и Каспийское моря) сложилась весьма неопределенная ситуация, и необходимо прежде всего привести оценки позиций, намерений и целей ведущих внешних игроков для выяснения базовых интересов. Россия. Намерения России в отношении Южного Кавказа и смежных регионов можно охарактеризовать как попытки восстановить или усилить позиции в отношении всех государств региона, включая наращивание военного присутствия, политического вмешательства и экономического влияния. Эти оценки однозначно разделяются аналитиками и политиками на Западе и в соседних крупных государствах. При этом, считается, что в осуществлении данной политики сложились более благоприятные условия в связи с определенным снижением политической активности США в регионе. Россия наращивает свое военное присутствие на всех направлениях данного региона: Армения, Черное и Каспийское моря, Абхазия и Южная Осетия. Россия проводит политику усиления влияния на Азербайджан как экономическими способами, так и поставками современных вооружений. Главными целями России является вытеснение и недопущение усиления влияния и военного присутствия США, НАТО и Европейского Союза в регионе. В определенной мере имеется задача ограничения влияния Турции и Ирана, которые со временем приобретают более существенное присутствие в регионе. При этом, если Турция демонстрирует повышение независимости от США и НАТО, то Иран все более будет проявлять заинтересованность в сотрудничестве с Западным сообществом. Россия рассматривает сохранение баланса сил внутри Южного Кавказа как один из факторов своего влияния в регионе. Следует отметить, что стремление России нарушить баланс сил в Южном Кавказе не означает чрезмерное военное усиление Армении, а нарушение «внешнего баланса сил», то есть снижение роли США и НАТО в регионе. Россия откровенно заявляет, что она заинтересована в соблюдении баланса сил между Арменией и Азербайджаном с целью сохранения мирного сосуществования, и вместе с тем, осуществляет масштабные поставки Азербайджану, в ущерб своему военно-политическому партнеру – Армении. США. После распада СССР, США осуществили огромную и системную деятельность по становлению и повышению независимости государств Южного Кавказа, развивая отношения во всех функциональных направлениях. США всегда преследовали цель сокращения влияния и присутствия России в регионе, что привело к кардинальным изменениям в балансе сил и выработке внешнеполитических приоритетов данных государств. В результате Грузия и Азербайджан в несравненно большей мере ориентированы на Западное сообщество, а Армения пытается более-менее уравновесить отношения и внешние влияния. В последнее время США снизили свою политическую активность в Южном Кавказе, в связи с общими задачами во внешней политике, стремлением сократить военные и внешнеполитических расходы, а также вмешательство в большинстве регионов. Вместе с тем, США продолжают осуществлять политику поддержки государств Южного Кавказа, рассматривая регион как составную часть Европейского политического пространства и составную часть Европейской безопасности. В настоящее время США удовлетворены общей расстановкой сил внутри региона Южного Кавказа, но они, как и ранее, обеспокоены попытками России усилить свое влияние. НАТО. В настоящее время НАТО испытывает серьезные политические и финансовые проблемы, но после кризисного периода предыдущих лет сумел преодолеть разногласия между основными группами членов альянса, вновь консолидировать усилия и готов к осуществлению реформ и реорганизации по многим вопросам. НАТО рассматривает как важное направление своей деятельности развитие отношений с новыми партнерами в рамках известных программ. Альянс не планирует существенное изменение институциональных основ сотрудничества с новыми партнерами, но предполагает расширение реального участия государств Восточной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока в различных операциях НАТО. Государства Южного Кавказа в различном объеме, но довольно активно участвуют в осуществлении деятельности НАТО. Политика альянса в Южном Кавказе во многом обусловливается политикой и интересами США и ведущих европейских государств, чьи интересы, во многом совпадают, но Франция и Германия традиционно не хотели бы обострения отношений с Россией и не настаивают на ускорении интеграции государств Восточной Европы в альянс. Европейский Союз. С самого начала распада СССР Европейский Союз рассматривал Южный Кавказ как составную часть своего политического и экономического пространства, и эти взгляды, практически, не подвергались коррекции за весь последующий период. Политика Европейского Союза вполне сочетается с интересами НАТО, США и ведущих европейских государств в отношении Восточной Европы, как и Южного Кавказа. ЕС пока заинтересован в сохранении баланса сил внутри региона. Вместе с тем, как и все Западное сообщество, Европейский Союз пытается ограничить влияние России в регионе, но предпочитает при этом избежать конфронтации. Турция. Южный Кавказ рассматривается Турцией в рамках ее внешнеполитических доктрин: пантюркизма и неоосманизма, то есть, как регион, где она пытается усилить свое влияние и присутствие. Турция осуществляет тесные партнерские и союзнические отношения с Азербайджаном, имеет тесные отношения с Грузией и пытается нейтрализовать какие-либо конфронтационные отношения с Арменией. Экспансионистская политика Турции охватывает огромное пространство ряда регионов, но выяснилось, что она не обладает достаточным экономическим и военным потенциалом, а также политическим влиянием для успешного осуществления данной экспансии. Турция преследует цель чрезмерного военно-политического усиления Азербайджана до степени, когда он мог бы достигать своих целей в «автономном» режиме, без непосредственного вмешательства Турции в события, прежде всего, в военные конфликты. В целом, Турцию не устраивает нынешний относительный баланс сил внутри региона Южного Кавказа, и она стремится внести серьезные коррективы в военно-политические пропорции. Иран. Развитие международной ситуации приводит к урегулированию отношений Ирана с США и странами Западного сообщества, но это происходит в условиях ухудшения отношений Ирана с большинством государств Ближнего Востока, Турцией, Азербайджаном, а также, в известном смысле, с Россией. Наряду с благоприятными ожиданиями в направлении развития отношений с Западом, Иран ожидает продолжения геополитической блокады на Ближнем Востоке, возможно, и в других направлениях. Поэтому Иран крайне заинтересован в усилении своего присутствия в регионе Южного Кавказа, прежде всего, с Арменией и Грузией, которые не только достаточно тесно интегрированы с Западным обществом, но и обеспечивают коммуникации с Европой. Иран столкнулся с откровенной враждебностью со стороны Азербайджана и с поддерживающей его Турцией, и, при любых сценариях развития событий, будет заинтересован в развитии отношений с Арменией и в укреплении ее позиций, а также военного потенциала. В этом смысле Иран заинтересован в изменении баланса сил в направлении ослабления Азербайджана и ухудшения позиций Турции в Южном Кавказе, наряду с аналогичными тенденциями в других регионах. Из ведущих государств Европы в процессах в Южном Кавказе в той или иной степени участвуют Франция, Германия и Великобритания, имеющие в регионе вполне определенные экономические и политические интересы, но их позиции выражаются в большей мере через механизмы Европейского Союза. В целом, ведущие европейские государства заинтересованы в соблюдении баланса сил, и в условиях несравненно более значительных возможностей Азербайджана в приобретении вооружений, европейские страны хотели бы, чтобы Армения нашла возможность не допустить нарушения баланса сил в регионе. В связи с этим европейцы, в известном смысле, допускают военное сотрудничество Армении с Россией и не хотели бы брать на себя какие-либо обязательства за поставки вооружений. Наряду с данными государствами, в политике Южного Кавказа пытается играть более значительную роль Израиль, но его влияние не столь велико. Таким образом, ни один из реальных «центров силы», заинтересованных в Южном Кавказе, не удовлетворен вполне нынешним балансом сил в Южном Кавказе, но наиболее активными заинтересованными акторами в связи с данными целями являются Россия и Турция. Вместе с тем, все без исключения заинтересованные государства опасаются неких резких изменений и неожиданного обострения ситуации в Южном Кавказе. Все стороны предпочитают управляемое и прогнозируемое развитие событий, хотя большинство из них довольно активно участвуют в военном строительстве, в подготовке вооруженных сил и укреплении безопасности государств Южного Кавказа и тем самым укрепляют свои позиции в регионе. По существу, в регионе происходит гонка вооружений, и внешние стороны активно участвуют в этом. В части рассмотрения военно-политической перспективы в Южном Кавказе можно допустить сочетание двух сценариев: обеспечение внутреннего баланса сил и одновременно попытки нарушения баланса внешними заинтересованными сторонами, при продолжающейся гонке вооружений, прежде всего, между Арменией и Азербайджаном. Рассматривая основные условия и факторы формирования военно-политической обстановки до 2020 года, следует определить важнейшие тенденции, цели и задачи политики государств Южного Кавказа и ведущих внешних заинтересованных участников процессов в регионе. В настоящее время Армения, Азербайджан, Грузия, Турция, Иран и Россия, а также государства региона, частично признанные и вовсе не признанные международным сообществом, находятся в довольно сложном положении, что, в целом, обусловливает системную проблематичность ситуации в регионе, прежде всего, ситуацию безопасности. Каждое из данных государств стремится добиться улучшения своих позиций, повысить свою обороноспособность и безопасность. Одной из важных политических тенденций является формирование политических и военно-политических блоков государств, с целью приобрести новые позиции. Россия пытается укрепить Организацию Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), и значение Армении в этом направлении для России весьма велико. Одновременно существенно окрепло военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии, и в целом Южное стратегическое направление России, имея в виду также черноморскую и каспийскую флотилию и Северный Кавказ. Россия привела Армению к большей зависимости от себя в военном, политическом и экономическом плане. Россия и Грузия пытаются снизить напряженность и нормализовать свои отношения, но Грузия остается приверженной западному курсу на НАТО и Европейский Союз. Одновременно, одной из задач России остается недопущение повышения влияния НАТО в Грузии, вовлечение ее в альянс, и прежде всего, утверждение военного присутствия США и НАТО на территории Грузии. Азербайджан продолжает опираться преимущественно на военное сотрудничество с Турцией, что, по замыслам азербайджанских политиков, достаточно для обеспечения безопасности Азербайджана в отношениях с Россией, Ираном, Арменией и в Каспийском море. Азербайджан продолжает удерживать определенную дистанцию по отношению к НАТО и Европейскому Союзу из-за опасений внешнего вмешательства в его дела. Политика Евро-Атлантического сообщества в отношении Южного Кавказа продолжится и будет связана с некоторым усложнением задач. Ранее политика НАТО и Европейского Союза в отношении региона во многом находилась в рамках некой транзитно-сервисной модели, в большей мере связанной с решением задач в Афганистане и в Центральной Азии, а также с транспортировкой нефти и газа. Данные функции, возможно, в какой-то мере будут сохранены, но преобладающей функцией Южного Кавказа исходя из интересов Запада станет развитие роли региона как составной части европейской системы безопасности, что означает включение его в Европейское политическое и оборонное пространство на основе сотрудничества с НАТО и Европейским Союзом. Данные задачи Запада предполагают более активное развертывание отношений с государствами Южного Кавказа, содействие в укреплении независимости данных стран, прежде всего, от России. В настоящее время Западное сообщество рассматривает стратегические функции государств Южного Кавказа как своих партнеров. Грузии, как и прежде, приданы преимущественно функции транзита, Азербайджану – отчасти энергетическая функция и отчасти задачи передового базирования, Армении придаются две функции – сдерживание региональной экспансии Турции; обеспечение баланса сил в Южном Кавказе, с учетом ее тесных отношений с Россией и Ираном. Следует отметить, что в виду того, что задачи НАТО по Афганистану и цели США по Центральной Азии стали более ограниченными, задачи Альянса и США по транзитной функции Южного Кавказа существенно сокращены. Вследствие изменения мировой энергетической ситуации и сокращения нефтяных ресурсов Азербайджана, его энерго-коммуникационные функции также ограничиваются. Вместе с тем, ухудшение отношений Запада с Турцией и одновременное улучшение отношений с Ираном приводит к возрастанию роли Армении в стратегии США, НАТО, Европейского Союза, а также в политике ведущих европейских государств. Исходя из данных тенденций и интересом, допустимо рассмотреть развертывания событий вокруг военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Армения в плане оборонной подготовки, внешней политики и пропаганды заняла оборонительную позицию, что в определенной мере придает преимущества Азербайджану во внешней политике. Азербайджан откровенно проводит агрессивную политику, которая стала составной частью его национальной стратегии. Это не способствует его авторитету на Западе в части демократических принципов, но приводит к усилению его позиций в плане реальной политики. Пацифистская политика Армении может иметь благоприятные результаты только при условии усиления ее обороноспособности, не вызывающей сомнений для международного сообщества. Но Армения может надеяться на международную поддержку своей позиции или осуществление внешнеполитических задач, только осуществляя полезные для мировых «центров силы» функции. Это означает активное участие в международной политике, прежде всего, в качестве партнеров крупных государств. В настоящее время, практически, все внешние акторы не заинтересованы в возобновлении военных действий в зоне карабахского конфликта, так как нынешнее положение вполне удовлетворяет их интересам. Между тем, достаточно напряженная ситуация в регионе способствует внешнему присутствию и контролю внешних сторон над регионом. Данная управляемость ситуацией стала базовым условием контактов и соглашения между крупными государствами. Деятельность Минской группы ОБСЕ базируется именно на данном важном условии соблюдении баланса сил в регионе. Одновременно, Минская группа является инструментарием поддержания баланса сил в регионе, причем, не только, в отношении армяно-азербайджанского конфликта, но и в отношении всего региона Южного Кавказа. Турция, занимая позицию безусловной поддержки и защиты интересов Азербайджана, находится в сложном международном положении и потерпела неудачу в направлении Ближнего Востока, оказашись в определенной геополитической блокаде и изоляции, не способна одновременно проводить политику экспансии на нескольких направлениях. Поэтому, в среднесрочной перспективе Турция не будет заинтересована в размораживании карабахского военного конфликта. Следует подчеркнуть, что ситуация и проблемы в Южном Кавказе не могут существенно повлиять на решения внешних акторов в части содействия возобновлению военных действий. Международное положение и реальные оборонные возможности Азербайджана не допускают начало военных действий на основе только своих решений, а вполне зависят от позиции и интересов Турции. Азербайджан никогда не подразумевал вполне самостоятельное принятие решения по этому поводу и имеет соответствующие обязательства перед Турцией. Турция может быть заинтересована в принятии решений по поводу возобновления военных действий в зоне карабахского конфликта только в условиях более жесткого блокирования, игнорирования ее интересов со стороны США и НАТО, когда Анкара поставит целью продемонстрировать свое значение и роль на международной арене. Турция может иметь планы проведения в зоне конфликта ограниченной операции посредством вооруженных сил Азербайджана, при очевидном контроле Турции. Но это не означает способности Турции вполне контролировать возможную ситуацию, которая может развиваться по различным схемам. Ситуация в Южном Кавказе во многом определяется имеющимися соглашениями между Турцией и Азербайджаном, включая договор о взаимопомощи. По оценкам функционеров НАТО, данный договор не является легитимным с точки зрения уставов ООН и НАТО, так как непосредственное военное вмешательство Турции в армяно-азербайджанский военный конфликт, без очевидных признаков агрессии со стороны Армении в отношении Турции, будет расценено НАТО как агрессия, что может привести к значительным проблемам Турции с НАТО и Западным сообществом. Это приведет к международной изоляции Турции и возможному военному вмешательству США в эти события. Поэтому отношения и обязательства Турции перед НАТО и США, несомненно, являются важным сдерживающим фактором в действиях Турции, но, по оценкам тех же функционеров, это не вполне исключает невмешательство Турции в армяно-азербайджансий конфликт. Кроме того, Турция может предпринять не непосредственные способы вмешательства. В настоящее время Турция пытается ограничить или даже подорвать развитие сотрудничества Армении с НАТО как нового партнера альянса. США, Франция и другие государства всегда пытаются нивелировать эти попытки Турции, и не без успеха, но это только подтверждает, что Турция имеет целью усиление изоляции Армении в Западном сообществе. На Западе привыкли и адаптировались к участию Армении в ОДКБ, но вступление Армении в Евразийский союз была воспринята как политика, направленная на подрыв интересов Западного сообщества в Восточной Европе, что несравненно усилило изоляцию Армении, в чем весьма заинтересованы Турция и Азербайджан. Таким образом, в определенном смысле интересы России, Турции и Азербайджана в данном случае вполне сочетаются, и возникают благоприятные условия для блокирования каких-либо внешнеполитических усилий Армении. Видимо, данные проблемы будут иметь место во временном отрезке более обширном, чем 2020 год. В ближайшие годы Армения столкнется с большими проблемами, связанными с ее международной изоляцией. Россия пытается установить преобладающий контроль над Южным Кавказом, что подразумевает проведение политики баланса сил и отношений с Арменией и Азербайджаном. Данная политика является нонсенсом международной практики, так как политические отношения России с этими двумя государствами совершенно различны, и с точки зрения договорной основы, и реальной политики. Данная политика предполагает определенную напряженность и конфронтацию в отношениях между Арменией и Азербайджаном, и прежде всего, поддержание условия внешних угроз для Армении. Россия наблюдала, как ее поддержка Армении, прежде всего, в повышении ее обороноспособности, привела к ее стремлению развивать отношения с НАТО и Европейским Союзом, интегрироваться в их программы и стать партнером в некоторых проектах. В связи с этим, Россия отказалась от тактики односторонней поддержки Армении и проводит политику поддержания определенного уровня конфронтации между ею и Азербайджаном. Турция и Азербайджан, несмотря на возникшие серьезные политические и экономические проблемы, остаются платежеспособными и экономически амбициозными государства, и в условиях проблемных отношений России с Западом, а также с крупными государствами Азии, они рассматриваются в Москве как важные партнеры, в том числе в поставках вооружений и стратегических технологий. Отношения России с Турцией и в особенности с Азербайджаном весьма проблематичны, и, по имеющимся оценкам большинства экспертов, между ними пока не ожидается формирование отношений стратегического партнерства. Турция, несмотря на серьезные проблемы с НАТО и США, опасается дальнейшего ухудшения отношений с ними, одной причиной чего может стать чрезмерное сближение с Россией. Азербайджан, находящийся под сильным влиянием и патронажем Турции и США, также опасается сближения с Россией. Скорее всего, данные отношения продолжатся до 2020 года, так как Турция и Азербайджан тесно связаны и имеют все еще серьезные обязательства перед Западом. Вместе с тем, Турция демонстрирует самостоятельность внешней политики, и после провала своих намерений на Ближнем Востоке, вследствие политики США и ведущих европейских государств, пытается развернуть стратегии в других направлениях, то есть, в России, Китае и Центральной Азии, включая Южный Кавказ. В связи с этим, можно ожидать определенных договоренностей и согласования Турции и России по ряду проблем, в том числе, касающихся интересов Армении. В последние годы Россия и Турция неоднократно демонстрировали формирование отношений и интересов в ущерб интересам Армении. Большей частью эти согласования не достигали целей, так как Армения проявляла способность проводить разностороннюю политику, включая США и Европу. Но сейчас, в условиях однозначной ориентации Армении на Россию, Армения может лишиться поддержки со стороны Запада. В условиях возникшей международной изоляции у России и Турции может возникнуть возможность придти к договоренности по проблемам Армении, в целом, и прежде всего, по карабахской проблеме. Это является ключевым фактором нарушения баланса сил в регионе, когда два ведущих внешних актора будут удовлетворены данным обстоятельством. При этом, может возникнуть ситуация, когда Армения не сумеет воспользоваться поддержкой и вмешательством Западного сообщества. В связи с этим, можно утверждать, что основной угрозой национальной безопасности Армении, является отсутствие разносторонней внешней политики, сотрудничества с различными «центрами силы», в данном случае, с США, НАТО и Европейским Союзом. В плане военно-политической ситуации в сопряженных с Южным Кавказом регионах, прежде всего, нужно отметить следующие направления: международное и региональное положение Турции, Ирана, России, Азербайджана и Грузии, а также, роль и намерения США и НАТО в ряде регионов. Турция, проводящая политику неоосманима, то есть, региональной политической экспансии, оказалась в сложных и все более ухудшающихся отношениях не только с США, НАТО и ведущими европейскими государствами, но и со странами Ближнего Востока – арабскими государствами и Ираном, которые не заинтересованы в излишнем усилении Турции и ее влияния в регионах. Турция находится в довольно сложных отношениях с Ираном, Египтом, Сирией, Ираком, другими государствами региона. Данные государства в какой-то мере заинтересованы в перенаправленности турецкой экспансии на Южный Кавказ, Балканы и в Центральную Азию. Данное положение Турции не может не отразиться на положении Азербайджана, который воспринимается арабскими государствами и Ираном как партнер Турции и Израиля. Несомненно, данные проблемы будут оказывать влияние на Турцию на протяжении десятилетий, что скажется и на положении Азербайджана. Иран кардинально меняет свой внешнеполитический курс и стратегические приоритеты, причем, добившись больших преимуществ в военно-технической сфере, а также занимая довольно прочные позиции в регионе, имея в виду отношения с Ираком, Сирией, Ливаном и Арменией. Иран сохраняет свои интересы и приоритеты в отношениях со странами соседних регионов, стремится к укреплению этих отношений, доведя их до состояния военно-политических и экономических блоков. Сближение позиций Ирана и США позволяет кардинально пересмотреть стратегическую ситуацию на Ближнем Востоке. Со временем это внесет большие изменения в расстановку сил на обширном пространстве, включая ряд крупных регионов Ближнего Востока, Кавказа, Центральной и Южной Азии. Это может привести к очень позитивным изменениям в части безопасности Армении, так как позволит внести в баланс сил в регионе гораздо более существенное участие Ирана как межрегионального игрока. Россия в ближайшие годы столкнется с огромной проблемой обеспечения безопасности в Центральной Азии, что она, по различным оценкам, не в состоянии решать. Нынешнее политическое и экономическое положение России обусловливает необходимость прихода к определенным соглашениям с США и НАТО, а также с Китаем, по поводу обеспечения безопасности данного региона. Данное направление может отвлечь огромные материальные и людские ресурсы, что приведет Россию к истощению ее возможностей и общему ее ослаблению также в Южном стратегическом направлении (Кавказ, Черное море и Каспийское моря). Некоторое ухудшение отношений между Россией и Ираном также может привести к ослаблению позиций России на данном важнейшем направлении. Однако, наличие общих интересов в сдерживании экспансии Турции и ограничения ее претензий и амбиций не допустит чрезмерного ухудшения российско-иранских отношений. Положение Азербайджана определяющим образом будет обусловлено следующими факторами: исчерпанием запасов нефти и успешностью реализации планов по добыче и транспортировке газа, а также осуществления внешних инвестиционных проектов; способностью решить карабахскую проблему; демократизацией внутри страны; поддержанием обязывающих отношений с Западным сообществом; недопущением международной изоляции в направлении России, Ирана, стран Ближнего Востока. Все данные факторы могут работать и позитивным, и негативным образом, в зависимости от подходов в политике правящего режима. Снижение геоэкономического и военно-транзитного значения Азербайджана обусловит усиление его зависимости от Турции и США, в чем заинтересованы оба этих государства, но возможно и повышение зависимости и от России, в чем не заинтересованы Армения и Иран. В целом, можно предположить, что до 2020 года экономические и политические возможности останутся, в основном, прежними, но по прошествии данного периода начнут возникать большие проблемы. Наряду с экономическими и внешнеполитическими проблемами, возникнут внутриполитические проблемы, связанные с неспособностью решить карабахскую проблему. Ожидаются также тенденции по фрагментации Азербайджана, в связи с серьезными движениями этнических и религиозных групп населения. Грузии предстоит адаптироваться к положению страны, утратившей территории, а также находящейся на пути к интеграции с НАТО и Европейским Союзом, перед угрозой со стороны России и турецко-азербайджанского альянса. Положение Грузии обусловливает урегулирование ее отношений с Россией, несмотря на наличие сложных проблем, а также выражение опасений по поводу экономической зависимости от Турции и Азербайджана. Грузия вынуждена искать иные, альтернативные пути развития внешнеполитических и внешнеэкономических отношений, в том числе, она заинтересована в развитии отношений с Ираном и другими государствами Ближнего Востока, что, в принципе, может усилить ее интересы в отношении развития отношений с Арменией. Так или иначе, возможно, до 2020 году будут решены вопросы о вступлении Грузии в НАТО и в Европейский Союз как полноценного члена. При любом раскладе интересов Грузии и возможных проблемах для Армении по поводу продолжения ее интеграции с Евро-Атлантическим сообществом, усиление абсорбции Грузии Западным сообществом и возникновение на ее территории военных объектов стран НАТО приведет к усилению безопасности Армении, так как это следует рассматривать как стабилизирующий фактор, несмотря на некоторое конфронтационное отношение со стороны России. Выводы. Имеющиеся тенденции и интересы внешних крупных акторов не предполагают возобновление военных действий в Южном Кавказе. Вместе с тем, регион останется ареной соперничества и борьбы за влияние и внешнее военно-политическое и экономическое присутствие. В целом, ожидания в части сохранения баланса сил в регионе до 2020 года достаточно высоки. Но это не означает обеспечения безопасности в регионе.