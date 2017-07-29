Клоунада завершилась

Российский политический аналитик Модест Колеров заявил, что у Армении две перспективы на будущее: первая – быть в составе ЕАЭС или ЕС, вторая – не входить в интеграционные объединения. «Из соседей Армении по пути европейской интеграции идут Грузия и Турция. Желает ли Армения быть в союзе, членом которого может быть и Турция, или она хочет остаться суверенным государством? «Елк», выдвигая такое предложение, должен задаться следующим вопросом – готова ли Армения, отказавшись от независимости и выбирая ЕС, открыть границы с Турцией? Европейская интеграция означает открытые границы с Турцией». Колеров – политолог известный, в частности, в армянской тематике, даже внутриполитической. В период «буржуазно-демократической революции» в Армении он назвал клоунами всех тех, кто пытается прийти к власти в Армении с помощью России. После этого Серж Саркисян «разогнал цирк», но до этого «буржуазно-демократическая революция» успела сделать свое черное дело и протолкнуть Армению в ЕАЭС. И вот, спустя два года Колеров заговорил о перспективах выхода Армении из ЕАЭС и интеграции в ЕС. Следует отметить, что Колеров в этом вопросе несколько утерял свежесть и самобытность, хотя не его в том вина. Просто за два этих года оказались полностью исчерпанными все возможные и невозможные аргументы. Есть еще одно важное обстоятельство – членство Армении в ЕАЭС само по себе было клоунадой со всеми его оправданиями, аргументами и расчетами. Иначе, возможно, и не получилось бы – с одной стороны, из-за качеств армянского общества, а сдругой – именуемыми политическими деятелей. Надо также отметить, что пророссийские евразийские блоки изначально были клоунадой, причем, с каждым новым ограничением это становится все очевиднее. Всего за два года исчерпались все аргументы, и это, пожалуй, единственная польза от ЕАЭС для армянского общества, в смысле формирования более-менее реалистичного взгляда на вещи и освобождения от всяческих мифов и легенд. Россия утеряла в Армении главное – отношение общества к поддержке в Армении криминальных режимов, построения отношений с Турцией и Азербайджаном за счет армянских интересов. Влияние России в Армении лишилось главного – доверия. Клоунада в этом смысле завершилась, и не зря стали поступать западные предложения Армении и чаще стали говорить о выходе из ЕАЭС.