Система боится потерять право на насилие

Сегодня – годовщина столкновения полиции и общества в Сари таге. 29 июля 2016 года полиция применила к мирным демонстрантам и журналистам беспрецедентную жестокость, задействовав не только спецсредства, но и карателей в штатском с битами. Через день после побоища в Сари таге группа «Сасна тсрер», которая две недели удерживала полк ППС Полиции в Эребуни, сложила оружие, заявив, что целью их борьбы и впредь будет освобождение от российского колониализма. Полиция, потеряв троих сотрудников, сочла свою миссию выполненной, так как никому не уступила право на насилие. Спустя год после тех событий в судах Армении пытаются провести расследование мятежа, но группа Сасна тсрер делает все, чтобы вызвать системный кризис в судебной сфере. Члены группы не встают во время суда, выражая неуважение к судьям, а их адвокаты не позволяют себя обыскать при входе в суды, что приводит к систематическим проблемам. Захват полка ППС полиции должен был, судя по задумке, вызвать системный кризис во власти, ударив по святая святых – полиции, которая стоит на страже правящей политической группировки. Удар был настолько мощным, что глава Полиции Вова Гаспарян долго не высказывался по этому поводу. Поскольку кто-то, кроме полиции, сделал заявку на право на насилие. Есть мнение, что беспрецедентная жестокость, с которой полицейские в штатском избивали журналистов 29 июля, был вызвана обидой Вовы Гаспаряна и других высокопоставленных полицейских в связи с тем, что мишенью мятежа была выбрана именно полиция. Более того, группа Сасна тсрер распространяла не совсем лицеприятные данные из полка ППС, которые раскрывали нравы служивших в полку полицейских и их «информаторов». Полиция Армении оправилась от системного удара беспрецедентной жестокостью 29 июля. Применив грубую силу, полиция попыталась показать, что правила игры диктует она. Сейчас то же самое пытается сделать суд, который постепенно превращается в посмешище и бессмысленные попытки доказать свою правомерность судить политических мятежников. Возможно, в какой-то момент будет принято решение о 29 июля в ходе судебного процесса, потому что иначе система утеряет уверенность в своем праве на насилие. А это для нее смерти подобно.