Будут ли проданные Турции комплексы С400 переданы Азербайджану?

Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана заявил, что сделка по закупке зенитных комплексов С400 у России в целом завершена, и остались незначительные вопросы. Не исключается, что вопросы «значительные», и заявление было сделано лишь с целью продемонстрировать, что сделка скоро состоится. Это выгодно как Москве, так и Анкаре, хотя российская сторона воздерживается от официальных заявлений. Пресса сообщает, что Анкара и Москва обсуждают вероятность закупки двух комплексов и производства еще двух в Турции. Функционеры НАТО, представители Пентагона заявили, что Турция – член НАТО и должна дать разъяснения по поводу закупок ПРО. Турция в ответ указывает на Грецию, которая давно пользуется российскими С300, и это не вызывало нареканий со стороны НАТО. Безусловно, вопрос политический и касается он отношений Турция-Запад. Турция намерена с помощью С400 повысить градус своей независимости от Запада, что и вызвало вопросы о вероятности выхода Турции из НАТО. С другой стороны, очевидно, что НАТО постепенно отходит от Турции, по меньшей мере, в смысле региональной политики. Шаг за шагом происходит сближение с Грузией, и это позволяет заключить, что НАТО в будущем видит в качестве своего «плацдарма» на Кавказе Грузию, что приведет к снижению роли Турции. Сложно сказать, что заставило Турцию подумать о собственной безопасности – отношения НАТО с Тбилиси, или, наоборот, отход Турции от НАТО вынудил Альянс укрепить и институционализировать связи с Грузией. В целом, приоритетной здесь может быть стратегия НАТО. Грузинский плацдарм предоставляет НАТО более обширные возможности для регионального включения. Грузинский плацдарм дает также возможность более тесной кооперации с Арменией, чем в случае с Турцией. А без региональной инклюзивности Армении любая стратегия может оказаться неэффективной. Даже пребывающие под российским сверхвлиянием армянские силы гораздо более гармонично вписываются со своим стратегическим потенциалом в евроатланитическую стратегию безопасности, чем в нынешнюю российскую. Явным свидетельством тому – градус военно-технического сотрудничества России с Турцией и Азербайджаном, который не снижается даже при явных противоречиях между сторонами. Просто их общий интерес настолько очевиден, что они не могут друг без друга, и они продолжают питать и вооружать друг друга. И тут уже возникает ситуация, когда Россия должна дать разъяснения Армении по поводу продажи С400 Турции. Не окажется ли часть проданных Турции комплексов в Азербайджане или не будут ли они интегрированы в азербайджанскую систему ПВО, тем самым снизив оперативно-тактическую эффективность Армении в отношении Азербайджана? Следует также ответить на вопрос, в состоянии ли С400 нейтрализовать или сократить эффективность Искандеров, которыми обладает Армения.