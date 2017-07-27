Итоги армяно-израильского «блицкрига»

Израиль желает развития дружественных отношений с Арменией, заявил прибывший накануне с официальным визитом в Армению министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби. В Армении он встретился с премьер-министром, министрами иностранных дел, транспорта, подписал ряд документов. Не встретился он с Сержем Саркисяном, который за пару дней до этого уехал в отпуск. Мог ли Серж Саркисян дождаться израильского министра? Безусловно, но Ереван решил не удостаивать израильского министра приема на высшем уровне, возможно, потому, что есть вопросы, которые требуют уточнений. Серж Саркисян намерен прервать свой отпуск и 5 августа посетить Иран для участия в инаугурации президента Рухани. Иран в контексте армяно-израильских отношений является одним из примечательных пунктов. Иран не признает существование Израиля, и, учитывая важность армяно-иранского сотрудничества, важно знать, как Иран может отнестись к армяно-израильскому сближению. Иран в этом смысле толерантен к Армении и с пониманием относится к ее политическим решениям. Собственно, Ирану не о чем серьезно беспокоиться. Во всяком случае, Тегеран продолжает сотрудничество с Баку на фоне обширного азербайджано-израильского военно-технического сотрудничества. Более того, если Армении удастся установить с Тель-Авивом устойчивые связи, то Тегеран предпочел бы, чтобы Израиль «появился» на Кавказе не через Азербайджан, а через Армению. Армения в качестве провайдера, безусловно, предпочтительнее. Вопрос в том, в какой мере Ереван способен выстраивать с Тель-Авивом суверенные отношения, без оглядки на Москву. Визит в Ереван израильского министра – событие действительно важное, и можно только приветствовать, что Армения направила ему приглашение.