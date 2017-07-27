Алиев перед лицом сложного выбора

Накануне МИД и Минобороны Азербайджана выступили с совместным заявлением о том, что армянская армия якобы обстреливает линию соприкосновения, на что МО Армении ответил, что будет жестко отвечать на любые провокации. Заявление азербайджанских ведомств дало повод предположить, что готовится почва для каких-то провокаций. Собственно, Азербайджану ничего не остается, кроме как искать пути отступления от военной дипломатии – иного пути, кроме отступления, после Апрельской войны у Азербайджана нет. А для этого необходима работа с общественным сознанием, которое власти Азербайджана годами демонизировали, наряду с гонкой вооружений, заявляя, что до падения Армении и Арцаха остались считанные часы. Баку пытался представить Апрельскую войну именно в этом свете, но сложно одолевать собственные пропагандистские ловушки – для «победы» Азербайджану нужно было либо заставить армянскую сторону подписать некий документ, либо доказать, что он смог решить вопрос силой. Не удалось ни то, ни другое, и руководство Азербайджана оказалось в собственном капкане. Теперь Алиев пытается предпринять какие-то шаги, например, назначить жену вице-президентом и позволить ей заявить, что в Азербайджане не воспринимают армян в образе врагов. Эффект от такого шага, безусловно, скорее внутренний, чем внешний. Еще одним способом ослабить внутреннее напряжение могут стать попытки позиционировать себя как жертв карательных действий армян. Азербайджан призывает мировое сообщество осудить армян, но на подсознательном уровне это убеждает азербайджанский народ в способности армян жестоко карать. А это порождает страх. Руководство Азербайджана долгие годы пыталось одолеть этот страх, готовя свой народ к наступлению на Арцах. Атака провалилась, и напускная бравада стала душить Алиева. Он знает, что не может отдать приказ широкомасштабного наступления, и, чтобы ослабить браваду, нужно генерировать страх перед армянами. Примечательно, что заявление было совместным. Дело в том, что в последнее время стали наблюдаться определенные разночтения между МИД и МО Азербайджана. Например, после встречи в Москве 27 апреля глав МИД Армении, Азербайджана и России министр ИД Азербайджана заявил, что есть возможность применения формулы «территории в обмен на мир». То есть, Мамедьяров заявляет о мирном процессе. Буквально через пару дней после этого азербайджанские силы обстреляли станцию ПВО в Арцахе израильскими Спайками. За этим последовал жесткий ответ армянской стороны, а сопредседатели напрямую указали на ответственность Азербайджана. Фактически, пока МИД Азербайджана говорил о мирном процессе, Минобороны сделал шаг, который вызвал серьезные проблемы на уровне сопредседателей. Кроме того, в Азербайджане не утихают шпионские скандалы. Пару недель назад была нейтрализована группа, якобы, связанная с армянами, а недавно, до встречи Алиев-Путин в Сочи, появилась информация о задержании еще одной группы, «этимология» которой не сообщалась. Не менее примечательно то, что в обширном интервью РИА Новости министр обороны Азербайджана почти не упоминал Алиева, словно он сам определяет политику страны. Кстати, была также информация, что армяне, якобы, собирались взорвать вертолет азербайджанского министра обороны. Не ясно, зачем это армянам, но было бы вполне на руку неким силам в самом Азербайджане. Возможно, совместное заявление – попытка Алиева «консолидировать» власть в Азербайджане и указать, что между МИД и МО нет разногласий. Хотя борьба в азербайджанском истеблишменте очевидна – военная дипломатия в облике Гасанова и плавное отступление в лице тандема Мамедьяров-Мехрибан. Алиев действительно перед сложным выбором.