Армения не проявляет интереса к предложениям США?

Заявление официальных лиц США о том, что они открыты для обсуждения отмены двойного налогообложения с Арменией, не получают реакции со стороны Армении, заявил в беседе с Tert.am политолог Сурен Саркисян. Представители и законодательной, и исполнительной власти в США говорят о готовности рассмотреть законопроект, а от Армении ответа нет и нет, говорит Саркисян. Он считает, что это могло бы способствовать росту американских инвестиций в Армении. Кандидат на должность руководителя отдела по вопросам налоговой политики министерства финансов Дэвид Котер выразил готовность обсудить договор, исключающий двойное налогообложение между США и Арменией. Ранее помощник Госсекретаря Джон Хефферн заявлял в ходе слушаний в Конгрессе, что упраздняющий двойное налогообложение между США и Арменией договор «активно обсуждается» со стороны Госдепартамента. Об этом заявил также конгрессмен Бред Шерман. А недавно в Армении побывал зампредставитель внешней торговли США, который также говорил с министром Эдвардом Налбандяном об этом. Политолог Сурен Саркисян говорит, что США давно предлагают этот проект. Он никак не противоречит правилам ЕАЭС – у Армении уже есть соглашения с другими странами по поводу отмены двойного налогообложения, говорит он. Буквально вчера Армения подписала подобный договор с Израилем. Почему Армения замалчивает предложение США? Выдвигают ли США какие-то условия, не выгодные Армении или представителям ее олигархии? И хотят ли власти Армении стимулировать американские инвестиции? Возможно, власти пытаются «оградить» Армению от инвестиций, чтобы сохранить монополию российских госкорпораций и местных олигархов. Однако, не исключается, что корни проблемы в другом месте, и связаны они с некиими условиями США. США предлагают сотрудничество в сфере высоких технологий и энергетики, однако, власти Армении не обсуждают энергетические предложения США, предпочитая сферу ИТ. Серж Саркисян, например, во время совещания по вопросам сотрудничества с США говорил о потенциале именно в сфере ИТ. Между тем, партия «Наследие» выразила обеспокоенность в связи с пассивностью руководства Армении в отношении инвестиционных предложений США и ЕС в области энергетики Армении. Армения обладает энергетической альтернативой как в лице Ирана, так и возобновляемых источников, говорится в заявлении партии. Предложения США и ЕС об инвестициях в сферу энергетики Армении являются не только залогом энергетической безопасности, но и экономического развития. Если к предложениям США действительно не проявляется интерес, то у руководства Армении должны быть крайне весомые основания. Либо условия США заведомо невыполнимы, либо власти Армении опасаются неких шагов со стороны России.