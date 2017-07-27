Россия в Армении сдает целое, чтобы сохранить часть

В прессе появилась информация о том, что правительство одобрило график либерализации энергетического рынка Армении до 2020 года. График составлен минэгерго Армении при поддержке Агентства международного развития США. Энергетическая сфера в Армении имеет специфический подтекст, поскольку долгие годы пребывала в сфере доминирующего влияния России. Либерализация рынка означает нивелирование этого влияния. Логика подсказывает, что график либерализации должен был вызвать сопротивление со стороны России. А власти Армении боятся сопротивления России и при принятии решений стараются не вызывать раздражение Москвы. Тогда, как власти Армении решились на либерализацию? Может, Москва уверена, что де-юре рынок Армении станет свободнее, но де-факто либерализация невозможна, поскольку российский капилал сохранит позиции благодаря политическим рычагам? Очевидно, что сфера энергетики Армении пребывает в глубоком кризисе. И если Россия сохранит доминанту в этой области, то кризис может нанести ущерб и России. И если Москва преследует в регионе долгосрочный интерес, в том числе, в сфере энергетики, то оздоровление и снятие кризиса становится для нее императивом. Получается, что Россия либо должна внедрить в энергетическую сферу Армении миллиарды долларов, чтобы оздоровить ее, либо позволить, чтобы правительство Армении изыскало иные ресурсы. Не исключается, что избран второй вариант. Если попытка найти средства провалится, виноватыми будут власти Армении, а если нет, то Россия сможет в будущем воспользоваться результатами оздоровления сферы. Либерализция энергетического рынка требует высокого уровня государственного суверенитата, чтобы это привело к модернизации. Кроме того, вызовы, перед лицом которых оказалась Россия, могут создать мотивацию для того, чтобы ее энергетические компании рассматривали Армению как пространство для новых проектов с Западом, поскольку чистая доминанта уже ничего не приносит российским компаниям. В этом смысле примечательно, что после того, как посол США в Армении Ричард Миллз заявил о готовности США инвестировать в энергетику Армении 8 млрд. долларов, в Армению сразу же прибыл глава Газпрома Алексей Миллер. Потом посол разъяснил, что для инвестиций нужна либерализация рынка и возможность торговать с Ираном и Грузией. Пока Армения взялась за либерализацию.