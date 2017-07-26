Что планировал Азербайджан и что должно проясниться в июле

Министерства иностранных дел и обороны Азербайджана распространили сегодня совместное заявление о том, что армянские вооруженные силы обстреливают как боевые позиции, так и населенные пункты. Минобороны Армении распространило ответное заявление, в котором отмечается, что армянские силы не произвели ни одного выстрела и не берут на прицел населенные пункты. Минобороны Армении расценило это как дезинформацию или подготовку почвы для новых провокаций, заявив, что армянская сторона жестко ответит на любые авантюры, которые чреваты непредсказуемыми последствиями для всего региона. Пару дней назад Азербайджан обстрелял села Тавушского марза, нанеся значительный урон. Возможно, данное заявление Азербайджана имело «превентивное» значение, хотя армянская сторона, вроде, не выступила с заявлениями в связи с этим и не предприняла ответные действия. Крупные провокации Азербайджана, как правило, предваряют подобные заявления, и жесткое заявление МО Армении – тому подтверждение. В заявлении минобороны ссылается на венские договоренности, в том числе, размещение механизмов расследования – как стабилизирующий фактор. Что планировал Азербайджан? Аркадий Тер-Тадевосян в интервью Lragir.am сказал, что в июле многое может выясниться, учитывая вероятные военно-политические развития. 4 июля произошел известный инцидент, после чего напряженная ситуация сохранялась на линии соприкосновения несколько дней. Потом встретились министры иностранных дел Армении и Азербайджана, в итоге договорились о подготовке встречи президентов. В июле Россия передала Азербайджану новейшие ракеты, встретились Путин и Алиев. О карабахской проблеме на этой встрече либо не говорили, либо не стали распространять сообщение, однако, между двумя странами возникли серьезные проблемы, решение которых не может обойтись без карабахской тематики. А принятые Конгрессом США санкции против России могут коснуться и проектов в Азербайджане и сказаться на энергетическом комплексе. Эксперты отмечают, что сохранять стабильность становится все сложнее, хотя исключают вероятность масштабной войны. Однако ситуация такова, что любой крупный инцидент может иметь непредсказуемые последствия для всего региона, как говорится в сообщении МО Армении.