Секретное оружие Азербайджана: почему молчит Россия?

Президент Турции Эрдоган заявил накануне, что определенные документы по поводу приобретения российских зенитных комплексов С400 подписаны, и они надеются, что скоро системы появятся в Турции, где начнется также их совместное производство. Как сообщалось ранее, Россия договорилась с Турцией о поставках двух комплексов С-400 и совместном производстве в Турции еще 2 комплексов. Россия не стала комментировать заявление Эрдогана. Пока не ясно, какие именно докуметы были подписаны. Есть мнение, что сделка по С400 может тянуться годами, хотя заявление Эрдогана похоже на форсирование. В ответ на беспокойство союзников по НАТО по поводу того, что С400 невозможно гармонизировать с системами НАТО, Турция указывает на Грецию, которая годами использовала российские С300 без нареканий со стороны НАТО. Понятно, что проблема тут политическая, и недовольство НАТО вызвано именно этим. Примечательно, что Армения не выразила недовольство в связи с российско-турецкой сделкой. Собственно, Армения почти не протестует даже против поставок российских вооружений Азербайджану, более того, кое-кто в Армении даже пытается оправдать такие поставки соблюдением баланса. Например, советник представительства НКР в Армении Гарник Исагулян заявил, что многое в российско-армянских военно-технических отношениях не произносится вслух. Фактически, он намекает, что Армения получила нечто, что позволяет сохранять баланс и превосходство Армении. А что получила Армения? Искандеры? Это действительно мощное оружие, и, по крайней мере сейчас, Армения единственная, кроме России, страна, где оно размещено. И это на самом деле мощный сдерживающий фактор. С другой стороны, есть иная плоскость – например, Апрельская война не была «войной Искандеров», как говорят эксперты. И нужно сдерживать также эту плоскость, которую, кстати, судя по последним ударам, Армения имеет возможность сдерживать. Командос уверяет, что при поддержке американцев передовая линия оснащена суперсовременным оборудованием. Одобрила ли Россия получение Арменией помощи от американцев в обмен на ее молчание? Получила ли Армения от России «разрешение» на приобретение сверхмощного оружия на Западе? Все это, конечно, окутано военной тайной, но та же тайна покрывает сделки и в Азербайджане, министр обороны которой заявил в интервью РИА Новости, что у его страны есть средство, способное сбивать Искандеры. Причем, он сказал, что средства эти приобретены не в России, и они уже тестированы. И даже если это блеф, он касается гордости российского ВПК – Искандеров. Фактически, Азербайджан утверждает, что обладает «противоядием», и это форменное издевательство над российским ВПК. Но Россия промолчала и не стала утверждать, что против Искандеров нет в мире «противоядия». Москва должна была как минимум поинтересоваться, то это за оружие и где оно производится и где было апробировано. Молчание России приводит, как это ни странно, к продажам российских С400 Турции. Есть ли гарантия, что Турция не передаст один из комплексов Азербайджану? И способны ли С400 сбивать Искандеры? Армянская сторона должна выяснить, есть ли риски передачи С400 Азербайджану, с сохранением лица России, посредством Турции.