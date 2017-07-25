Что за «секретное» оружие поставила Москва Армении?

Советник постоянного представительства Арцаха в Армении Гарник Исагулян раскрыл скобки, связанные с поставками российских вооружений.

Исагулян сказал, что Азербайджан сумел приобрести на свои нефтедоллары современное вооружение. «То, что они покупают это оружие в России, мы воспринимаем болезненно, о чем сказал и президент Серж Саркисян, но он не мог раскрыть все скобки. Мы тоже в основном приобретаем оружие в России, и я думаю, баланс не в пользу Азербайджана. И то, что мы не ставим эти вопросы перед Россией чересчур жестко, означает, что у нас есть определенная фора», сказал Гарник Исагулян.

Фактически, он намекает, что Азербайджан мог бы приобретать еще более страшное оружие, и хорошо, что он покупает его в России. Он, конечно, прав, учитывая качество российских вооружений и наличие более технологичных конкурентов. Российский ВПК больше гордится оружием дальнего действия, чем вооружением для локальных столкновений.

Гарник Исагулян раскрывает и второй пласт – поскольку оружие в Армении в основном российское, то противостоять оно может тоже российскому оружию. Было бы хуже, если Азербайджан покупал бы более технологичное оружие.

Азербайджан тратит на закупки вооружений гораздо больше, чем Армения, хотя в 2006 году Серж Саркисян заявлял, что партитет соблюдается строго. Может ли Серж Саркисян сказать то же самое спустя десять лет?

И может ли Армения приобретать вооружения не в России, причем, более технологичное?

Министр финансов Армении недавно заявил, что Армения ведет переговоры с Россией по поводу нового кредита на вооружения. То есть, Армения покупает оружие в рассрочку. Но это вовсе не значит, что нужно покупать обязательно у России.

И главный вопрос – пыталась ли Армения начать переговоры с другими субъектами по поводу поставок вооружений? Исагулян утверждает, что молчание Армении по поводу поставок российских вооружений Азербайджану «вознаграждается» чем-то. Чем? Ядерной бомбой? Почему это хранится в тайне? Почему Россия открыто осуществляет военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном, а в отношениях с союзником Арменией действует конфиденциально? Что приходится скрывать? И стала бы Россия молчать, если бы ей было чем «крыть» общественное недовольство в Армении?

Видимо, и власти Армении, и России просто пытаются оправдать «бизнес» с Азербайджаном. Но поскольку имеющиеся аргументы, как призанл Армен Ашотян, не выдерживают никакой критики, появляется необходимость в новых «уликах».

Но возникает еще один вопрос – почему Баку покупает некачественное российское вооружение? Потому что Баку решает заодно и политический вопрос легитимности применения этого оружия. Нигде больше он не может получить вместе с оружием право на его применение, кроме России.