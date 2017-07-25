Иран в политике США и Великобритании

Эксперты, которые являются специалистами по международному политическому обеспечению крупных и локальных военных операций, в свое время проанализировали пути развития ситуации вокруг Ирана. Ранее они участвовали в политическом обеспечении военных операций в Югославии, Афганистане и в Ираке. Они хорошо владеют соответствующими технологиями и тесно связаны с правительственными структурами. Но при таком высоком уровне неопределенности, когда прогнозы ведущих экспертов не дали достаточно четких результатов, нет оснований ожидать существенных изменений во внутренней ситуации в Иране. Эксперты считают, что каждое действие должно быть рассчитано и ориентированно на выполнение конкретной задачи. По их мнению, удары по Ирану должны преследовать, прежде всего, решение задачи по уничтожению объектов ядерной программы Ирана. Эта задача требует определенных действий, привлечения и использования военных и разведывательных средств в определенном объеме и последовательности. Преследование в ходе данной операции других целей, таких, как устранение правящего режима, может привести к провалу всей операции в политическом смысле, так как данные задачи требуют серьезного международного политического обеспечения. Иран является весьма уязвимой страной, его положение в регионе за последние годы, несмотря на усилия Ирана, не стало более безопасным. Помимо конфронтации с США, Иран не сумел вполне урегулировать свои отношения с государствами Ближнего Востока. Иран нуждается в сильных вооруженных силах, в договорных отношениях с региональными и мировыми державами. По мнению экспертов, наиболее эффективным способом урегулирования проблемы ядерной программы Ирана является предоставление Ирану реальных гарантий безопасности. По их мнению, ни американское, ни британское правительства так и не поручили соответствующим аналитическим центрам разработать предложения по гарантиям безопасности, которые можно было бы предложить Ирану. Ведущие европейские государства не способны предоставить Ирану даже гарантий экономических приоритетов, так как США могут продолжить политику санкций в отношении Ирана. Данные гарантии могут предоставить либо США, либо ведущие европейские державы совместно с США. Политика Великобритании в отношении Ирана существенно отличается от политики США. Великобритания на протяжении длительного времени пребывания у власти консервативной партии пыталась оставаться солидарной с США в иранском направлении. Несмотря на то, что, начиная с 1979 года, Великобритания осуществляла постоянные контакты с политическим руководством Ирана и с отдельными иранскими политиками, Великобритания не имела дипломатических отношений с Ираном до 2002 года. Великобритания тесно сотрудничала с США по проблемам международного блокирования Ирана и контроля над его ядерной программой. Лейбористское правительство Великобритании, восстановив отношения с Ираном, практически, выполнило политический заказ крупных британских промышленных, нефтяных и финансовых компаний. Приоритеты британской политики в иранском направлении были выработаны задолго до восстановления дипломатических отношений и включали идею о том, что Иран должен стать стратегическим партнером Великобритании в сферах международных и региональных отношений, в экономике и геоэкономике, безопасности. В настоящее время, после не очень длительного осмысления перспективы и задач, министерство иностранных дел Великобритании выработало приоритеты в иранском направлении. В целом, данной задачей в правительстве Великобритании занимаются не более 20 человек, а также до 20 человек в аналитическом сообществе. Вместе с тем, на формирование иранского направления британской политики большое влияние оказывают крупнейшие компании страны. Служба МИ-6 и «Бритиш Петролеум» располагают соответствующим соглашением о сотрудничестве в исследовании проблем Ирана, что предполагает наличие у ВР собственной службы специального назначения и ее использование в государственных интересах Великобритании. Британские политики и компании считают, что их страна имеет «особые права» на сотрудничество с Ираном. Исходя из этого Великобритания пыталась сначала приобрести такие позиции в экономике Ирана, какие занимают Франция, Германия, Япония и Италия, а затем занять ключевые позиции в нефтяной и газовой отраслях. В настоящее время, после восстановления дипломатических отношений, роль Великобритании во внешнеэкономической деятельности Ирана составляет от 2 до 7%% от участия ведущих европейских государств или Японии. При этом, если несколько ранее британские политики и компании рассматривали Иран прежде всего как партнера в энергетической сфере, то позднее стали вырисовываться намерения Великобритании занять доминирующее положение и в поставках некоторых видов вооружений, в том числе в модернизации военно-морского флота, ПВО и боевой авиации. Особая задача Великобритании состоит во внедрении ее финансовых и страховых компаний на иранский рынок. Британские эксперты считали, что Франция, Германия и Италия не способны предоставить Ирану политические услуги в части полного преодоления международной изоляции. Великобритания рассматривает себя в качестве государства, способного избавить Иран от «статуса» «международного изгоя». Сейчас Великобритания, пытвшаяся ранее играть роль посредника между Ираном и США, практически, отказалась от этой роли, так как США так и не приняли «услуги» Великобритании, считая ее позицию тенденциозной. В частности, против примиренческой политики Великобритании в отношении Ирана выступили еврейские организации США и отчасти Пентагон. Великобритания пытается проводить самостоятельную политику в отношении Ирана, преследуя цель занять предпочтительные позиции на иранском рынке, получить наиболее выгодные заказы, а главное – получить возможность разрабатывать нефтяные и газовые месторождения. Иранская тема становится предметом острой дискуссии между Великобританией и США.