Эрдоган отстаивает право турок жить в Анатолии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в связи с 94-й годовщиной подписания Лозаннского договора с заявлением (http://aa.com.tr/en/todays-headlines/turkish-president-marks-94-years-since-lausanne-treaty/868480), в котором отмечено, что турки имеют право «силы».Лозанский договор, подписанный Турцией с одной стороны и Великобританией, Францией, Италией, Грецией и их союзниками с другой, признал современное турецкое государство и заменил собой Севрский договор 1920 года, которым был закреплен распад Османской империи после Первой мировой войны. В соответствии с Севрским договором должна была появиться Армения с площадью 64 тыс. кв.км. Лозанский договор не предусматривал создание Армении. «В соответствии с Лозанским договором турецкая нация разорвала Севр, нацелилась на продолжение 1000-летнего существование на этих землях и заставила весь мир признать тот факт, что не уступит своей независимости», - сказал Эрдоган в заявлении.Эрдоган, фактически, преувеличил в два раза срок пребывания турок в Анатолии. В прошлом году во время празднования падения Константинополя Эрдоган говорил о пяти веках. Он заявил в прошлом году, что многие страны желают отомстить туркам за взятие Константинополя в 1453 году. «Однако никому не под силу разрушить нашу страну. После завоевания Стамбула турки разместились в Анатолии и Фракии и не собираются уходить с этих земель», — сказал турецкий президент на празднествах, посвященных 463-й годовщине падения Византии. Турция вот уже полвека пытается доказать свое «право силы» на территории Анатолии и Фракии. Сейчас это право признается Лозанским договором. Однако, и в Турции в последнее время все чаще говорят, что Лозанский договор пора пересмотреть. Его придется пересмотреть, когда будут определяться новые границы на Ближнем Востоке, если придется признавать государство Курдистан и новые границы Сирии и Ирака. Эрдоган по Фрейду пытается отстоять Лозанский договор, хотя в прошлом году он заявлял, что если этот договор будет пересмотрен, то Турция предъявит претензии к нескольким греческим островам в Эгейском море. То есть, он мысленно готовится к распаду Лозанского договора. Восточная Анатолия – это колыбель армянства. В своем обращении 24 апреля президент США Дональд Трамп сделал интересное заявление – он сказал, что армянский народ создал мощную цивилизацию. «Размышляя об этом мрачном фрагменте истории человечества, мы воздаем должное непоколебимому духу армянского народа. Многие возвели новую жизнь в Соединенных штатах и привнесли свой неоценимый вклад в развитие нашей страны, сохранив в своих сердцах память об исторической родине, где их предки сотворили одну из мощных древних цивилизаций». На наследии этой цивилизации Турция построила государство, которое сейчас пытается сохранить.