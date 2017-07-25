Эрдоган отстаивает право турок жить в Анатолии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в связи с 94-й годовщиной подписания Лозаннского договора с заявлением (http://aa.com.tr/en/todays-headlines/turkish-president-marks-94-years-since-lausanne-treaty/868480), в котором отмечено, что турки имеют право «силы».Лозанский договор, подписанный Турцией с одной стороны и Великобританией, Францией, Италией, Грецией и их союзниками с другой, признал современное турецкое государство и заменил собой Севрский договор 1920 года, которым был закреплен распад Османской империи после Первой мировой войны. В соответствии с Севрским договором должна была появиться Армения с площадью 64 тыс. кв.км. Лозанский договор не предусматривал создание Армении. «В соответствии с Лозанским договором турецкая нация разорвала Севр, нацелилась на продолжение 1000-летнего существование на этих землях и заставила весь мир признать тот факт, что не уступит своей независимости», - сказал Эрдоган в заявлении.Эрдоган, фактически, преувеличил в два раза срок пребывания турок в Анатолии. В прошлом году во время празднования падения Константинополя Эрдоган говорил о пяти веках. Он заявил в прошлом году, что многие страны желают отомстить туркам за взятие Константинополя в 1453 году. «Однако никому не под силу разрушить нашу страну. После завоевания Стамбула турки разместились в Анатолии и Фракии и не собираются уходить с этих земель», — сказал турецкий президент на празднествах, посвященных 463-й годовщине падения Византии. Турция вот уже полвека пытается доказать свое «право силы» на территории Анатолии и Фракии. Сейчас это право признается Лозанским договором. Однако, и в Турции в последнее время все чаще говорят, что Лозанский договор пора пересмотреть. Его придется пересмотреть, когда будут определяться новые границы на Ближнем Востоке, если придется признавать государство Курдистан и новые границы Сирии и Ирака. Эрдоган по Фрейду пытается отстоять Лозанский договор, хотя в прошлом году он заявлял, что если этот договор будет пересмотрен, то Турция предъявит претензии к нескольким греческим островам в Эгейском море. То есть, он мысленно готовится к распаду Лозанского договора. Восточная Анатолия – это колыбель армянства. В своем обращении 24 апреля президент США Дональд Трамп сделал интересное заявление – он сказал, что армянский народ создал мощную цивилизацию. «Размышляя об этом мрачном фрагменте истории человечества, мы воздаем должное непоколебимому духу армянского народа. Многие возвели новую жизнь в Соединенных штатах и привнесли свой неоценимый вклад в развитие нашей страны, сохранив в своих сердцах память об исторической родине, где их предки сотворили одну из мощных древних цивилизаций». На наследии этой цивилизации Турция построила государство, которое сейчас пытается сохранить.
Эрдоган отстаивает право турок жить в Анатолии
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- Комментарии - 25 Июля 2017, 10:10