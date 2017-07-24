Алиев стал проблемой и для России, и для Турции, и Евросоюза

Серж Саркисян ушел в отпуск, предварительно объявив, что 5 августа посетит Иран, где примет участие в церемонии инаугурации президента. Кто еще из мировых лидеров поедет на инаугурацию Рухани? Будут ли там Путин и Алиев? Администрация иранского президента сообщила, что передала приглашение руководству Азербайджана, и «оно будет представлено на высоком уровне». Российская сторона пока не обозначила уровень присутствия в Тегеране. В другое время Путин и Алиев, возможно, не упустили бы случая поехать в Тегеран. Однако, в сложившихся условиях визиты в Иран лидеров России и Азербайджана выглядят не совсем реальными. Тем более, что Путин и Алиев встретились недавно, и встреча выглядела далеко не дружественно. Между двумя странами сложился целый массив проблем. Если снять из этого списка армянские проблемы, то можно вспомнить, как Россия отказала в регистрации организации азербайджанской диаспоры, что вызвало бурные протесты Баку. В Азербайджане обвиняют Москву и в срыве прокладки газопровода в Италии, где левые экологи (как говорят, при поддержке Москвы) проводят акции протеста и срывают проект. Этот проект строится в обход России, и Москва всеми силами торпедирует его. До встречи с Алиевым Путин встретился с дагестанскими лезгинами и обещал решить проблемы с рекой Самур, откуда Азербайджан забирает 80% воды. Азербайджанские СМИ намекают также на проблемы и с поставками вооружений – в азербайджанских и российских СМИ было немало информаций - то ли Россия поставляет Азербайджану «не то» оружие», то ли Азербайджан не хочет платить. Не особенно хорошо развиваются и отношения Азербайджана с Ираном. Вот уже 22 года они никак не могут построить ветку, которая объединит железные дороги двух стран. Иран упорно не строит свою часть. Ко всему прочему прибавилось и то, что Германия и Евросоюз ужесточают политику в отношении Турции, что не может не отразиться и на отношении к Азербайджану. И можно заметить, что Алиев старается дистанцироваться от Турции. Или же Турция стала обходить Алиева. Не случайно в западных аналитических выкладках Алиева стали называть представителем «курдского клана». Это не может понравиться Эрдогану. Готовясь к встрече с Алиевым в Сочи, Владимир Путин сказал, что «через час начинается проблема – я буду встречаться с президентом Азербайджана». Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер до встречи с Алиевым сказал журналистам, что начинается неприятная часть его дня – он будет встречаться с Алиевым. Алиев стал проблемой для всех – и для России, и для Турции, и для Евросоюза. Проблемой выглядит и само существование Азербайджана. Конгресс США на днях призвал восстановить территориальную целостность Грузии, Украины и Молдовы. Об Азербайджане нет и речи. Зато в ответ на запрос азербайджанских журналистов в Госдепартаменте США ответили, что жители Нагорного Карабаха должны сами определять свой будущий статус.