США усилили борьбу с Россией за Евразию. Следующая Армения?

410 сторонниками против 6 Конгресс США утвердил резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии. В законопроекте сказано, что президент США Дональд Трамп должен призвать Российскую Федерацию вывести войска из Грузии, Украины, и Молдовы и вернуть контроль на границах властям этих стран. Конгресс США завтра будет обсуждать также законопроект о новых санкциях против России. В новом законопроекте есть раздел, посвящённый проблеме "противостояния российскому влиянию в Европе и Евразии". В нем утверждается, что "Конгресс выявил попытки России оказать влияние на политические процессы в Европе и Евразии путём предоставления ресурсов политическим партиям, "мозговым центрам", группам гражданского общества, которые "сеют недоверие к демократическим институтам, продвигают ксенофобские и нелиберальные взгляды, подрывают европейское единство". Президент США должен представить доклад "Об организациях СМИ, контролируемых и финансируемых правительством России". В него будет включена информация о тех СМИ, которые влияли на исход избирательных кампаний в любой стране Европы и Евразии в течение предыдущего года, включая, как прямую поддержку политических партий, кандидатов, лоббистских кампаний, так и поддержку неправительственных организаций и структур гражданского общества. Конгресс утвердил также финансирование "Фонда противодействия российскому влиянию" в размере 250 млн. долларов на 2018 и 2019 финансовые года. Входит ли Армения в список стран, где США будут проверять влияние России на выборы? Будут ли и в Армении выяснять, какие финансируемые Россией медиа и организации влияли на выборы или на внешнеполитические и геоэкономические решения Армении? США, фактически, усилили борьбу с Россией за Евразию. Сейчас речь идет конкретно о Грузии, Украине и Молдове, которые США намерены взять «под крыло». Будет ли Армения следующей?