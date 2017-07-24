Политика США и проблемы России

Главной проблемой внешней политики, вернее, внешнеполитического видения Д.Трампа является отсутствие экспертов и политиков-регионалистов в новой администрации. Даная проблема в какой-то мере имелась и в администрации Б. Обамы и даже в команде Дж.Буша. Но прежние администрации были более обтекаемыми и не предпочитали категорические заявления. Нужно понимать, что в настоящее время в США пришла к власти военная или военизированная группировка, которая постоянно нивелирует бескомпромиссные реплики и намерения. Тем не менее, остается момент относительно того, насколько администрация Д.Трампа предпочтет компрмиссы в отношении России. Несмотря на новизну современной внешней политики, необходимо рассмотреть, насколько данная политика будет апеллировать к прежнему опыту. Приоритеты и стилистика внешней политики администрации Б.Обамы, несмотря на многие апелляции к политике Дж.Буша, подавала надежды России на приобретение новых позиций в мире, даже в столь сложных экономических условиях. Решение таких вопросов, как СНВ-1, реформирование ОБСЕ или принятие новых правил Европейской безопасности, решение проблем по ограничениям обычных вооружений и пересмотр ДОВСЕ, может позволить и пересмотреть региональную политику России, прежде всего, усилить ее позиции на постсоветском пространстве, которое Россия пока формально рассматривает как «зону ее стратегических интересов». До решения данных вопросов еще довольно далеко, и в Москве пытаются использовать приобретение новых позиций в регионах как фактор давления на Западное сообщество в целях решения кардинальных задач мировой политики. Ни в одном из направлений глобальной и региональной политики Россия не обнаружила достаточно последовательных и надежных партнеров, но по ряду более частных вопросов, прежде всего, поставках энергоресурсов в Европу, импорту из ведущих европейских государств высокотехнологичной продукции машиностроения и вооружения есть исключения. США крайне заинтересованы в приобретении в лице России не просто доброжелательного наблюдателя, но и надежного партнера в решении афганской, а вернее, афганско-пакистанской проблемы, которая может быть решена исключительно в условиях глобального консенсуса ведущих государств. Все это подает немало надежд на возможные уступки США в Восточной Европе и в Евразии, но для достижения этих договоренностей нужно пройти еще длительный путь переговоров и дискуссий, причем уже не на двухсторонней основе, а с участием Европейского Союза. Выясняется, что главным аргументом возможных уступок США России, в том числе по региональным проблемам, является проблема китайской экспансии, когда Россия должна продемонстрировать свою «лояльность» США и Западу, в целом, что означало бы согласие на решение проблем без участия Китая. Следует отметить, что мотивации Москвы во внешней политике, прежде всего, в региональной политике стали более чем экономическими, причем связанными с интересами крупных частных компаний, а также правящего режима. Москва не может не понимать, что США если и не стали принципиально отступать из Черноморско-Кавказского региона, то заметно изменили формат своей политики, смысловые моменты и политическое присутствие в регионе. Совершенно ясно, что США не собираются «сдать» регион ни России, ни Турции и даже продолжают ревностно относиться к попыткам Европейского Союза усилить свое влияние на Кавказе, но не стремятся выдвигать прежние жесткие вызовы. Это совершенно не нужно сейчас американцам, чьи геополитические приоритеты сфокусированы в других регионах. Американцы в какой-то мере дифференцировали геоэкономические и геополитические задачи на Кавказе и соответствующим образом разделили задачи и уровни ответственности по этим двум блокам задач. Кавказ в значительной мере утрачивает военно-транзитное и иное операционное значение, сохраняя энергокоммуникационные функции, которые, однако, уже не столь политизированы. Вместе с тем, Россия не может по-прежнему ожидать изменения ситуации на Кавказе, испытывая свое ущербное положение на международной арене после признания ею суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Хотя и ведущие европейские государства, практически, «реабилитировали» Россию, но именно европейцы и пользуются ее нынешним положением, оказывая давление и направляя ее по нужному им внешнеполитическому курсу. Однако, совершенно понятно, что европейцам чрезвычайно хотелось заметно вытеснить США с Кавказа, продемонстрировав им ущербность их политики и не очень продуктивные результаты. Этого можно достичь только при активизации политики России, которая, конечно же, пользуется сейчас поддержкой Европы. Турция стремится занять более предпочтительное место на Кавказе, с трудом приобретает новые позиции, которые остаются сомнительными. Настало время совершить решительные шаги, позволяющие России обрести не виртуальные, а реальные позиции на Кавказе, что требует выстраивания отношений с Грузией и Азербайджаном. Армения остается важным и ключевым партнером России в Южном Кавказе, без сотрудничества с которой все остальные ее усилия в регионе стали бы тщетными, и последние попытки Армении пересмотреть свое региональное и международное положение вовсе не наносит ущерба России, а напротив, высвечивает реальные возможности не только Турции и государств Южного Кавказа, но и США, которые проводят в регионе совершенно безошибочную и беспроигрышную политику. Перед Россией остаются нерешенными проблемы обретения доминирующих позиций в мировой газовой игре, и она не собирается уступать кому-либо в части использования газовых ресурсов Азербайджана, Туркменистана и даже Ирана. Для этого необходимо воспользоваться противоречиями и разнонаправленностью интересов государств, которые призваны добывать и транспортировать газ в западном направлении. В связи с этим России необходимо ввести принципиальные коррективы в расстановку сил в Южном Кавказе, причем абсорбируя не только Азербайджан, но и Грузию. Что касается позиции США и их ведущего партнера в регионе – Великобритании, то они могли убедиться, что Россия с «уважением» относится к уже созданной системе добычи и транспортировки нефти и газа, что она продемонстрировала во время грузинско-российской войны августа 2008 года. В связи с этим Россия надеется, что Западные государства отнесутся к ее амбициям более терпимо, и надеется на более широкий компромисс. Но о компромиссе в этой игре не может быть и речи, США и Великобритания, несомненно, продолжат попытки довести до полного завершения монополизации энергетических ресурсов региона, но в качестве некоторых уступок на фоне более широкого диалога американцы и британцы могли бы воспринять попытки России «приобщиться» к энергетической игре в регионе.