Случилось неизбежное

Информация о встрече Путина и Алиева крайне скудная, в официальных сообщениях общие формулировки о регионе и безопасности. Не затрагивается даже карабахская тема, во всяком случае, в сообщениях. До встречи произошли знаменательные события: после инцидента 4 июля напряженность в российско-азербайджанских отношениях стала проявляться в публичном режиме. МИД России выступил с двумя жесткими заявлениями в адрес Азербайджана. До встречи с Алиевым Путин встретился с лезгинами и обещал решить их проблемы. А за час до встречи сказал: «Проблема у меня будет через час. Я встречаюсь с президентом Азербайджана». Параллельно Москва использовала и «пряник» в виде поставок новых партий вооружений Азербайджану и разного рода «непристойных» предложений Армении, скажем, об официальном статусе русского языка. Азербайджан действительно стал для Москвы серьезной проблемой. Азербайджан активно участвует в коммуникационных и энергетических проектах в обход Москвы и пытается проводить самостоятельную политику. Можно заметить замешательство Москвы, новых подходов нет, а традиционные методы, в том числе, за счет армянских интересов, исчерпали себя. Это сказывается и на Карабахской проблеме, вернее, эта тема стала площадкой для выяснения отношений, хотя именно здесь Москва и Баку оказались в военно-политическом тупике после Апрельской войны. Случилось то, что было неизбежно – Москва пожинает плоды своей «паритетной» политики. Можно заметить, что Москва подталкивает Баку к каким-то шагам, пытается форсировать их в атмосфере взаимного недоверия. Очная ставка Путина и Алиева назрела в контексте этих проблем. Какой будет развязка, сложно сказать. России Азербайджан нужен больше, чем Армения, тем более, в условиях политики власти Армении в карабахском конфликте. Эта политика предоставила Баку право на войну и землю. Власти Армении готовы обсуждать любой вариант во имя сохранения «стабильности», то бишь собственной власти, что и стало причиной нынешнего взрывоопасного тупика.