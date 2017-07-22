В апреле этого не должно было быть, но случилось

«Думаю, грузины были бы рады иметь меньше туристов, но не понести территориальные потери», в беседе с Lragir.am сказал вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, говоря о цене выхода из зоны российского влияния. В Армении годами внедряется идея, суть которой сводится к тому, что за выход из зоны российского влияния странам приходится платить землей. В случае с Грузией в пример приводится Абхазия и Южная Осетия, и отмечается, что при такой политике Армения могла бы потерять Арцах. Эти утверждения не разбираются «по косточкам», возможно, потому, что сразу же может проявиться их несостоятельность и манипуляционный риск. Что бы сделала Россия в случае «ухода» Армении? Оккупировала Арцах? Но в случае с Южной Осетией и Абхазией у России обширная общая граница. Кроме того, эти регионы отделились от Грузии сразу после распаада Советского союза, так что, Грузия утеряла утерянное. Как Россия оккупирует Арцах, через Грузию? Или Москва поможет Азербайджану занять Арцах, чтобы наказать Ереван? Но что выиграет Москва от того, что Азербайджан станет сильнее и независимее и перестанет нуждаться в Москве. В Москве не дураки сидят, и они понимают, что, отобрав Арцах, Москва накажет не Армению, а себя. Потому что для этого нужна война, в которой не победит ни Армения, ни Азербайджан, но обе страны устанут и попросят Россию ввести миротворцев. Однако, такое намерение Москвы никак не связано с евроассоциацией. Свидетельством тому – апрельские события. Если бы они были связаны с членством в ЕАЭС или ЕС, то апрельских событий не должно было быть, но они случились, и Армения потеряла территории, хотя обрела чуть больше безопасности. Этот вопрос задавал Серж Саркисян Лаврову 22 апреля – как такое могло случиться? Таким образом, Армения потеряла территорию после вступления в ЕАЭС. Может, потеряла бы больше без членства. Но этот вопрос тоже определяется не ЕАЭС, а вооруженными силами Армении, которым удалось восстановить военно-политический баланс ценой собственных жизней. Так что, правильнее поставить вопрос иначе - Армения ничего не потеряла бы, не согласись она 3 сентября 2013 года вступить в ЕАЭС и не наруши политический баланс.