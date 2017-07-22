РПА пытается договориться с Москвой о будущем Сержа Саркисяна

Депутат от фракции «Елк» Эдмон Марукян, как говорится, разворошил пчелиное гнездо. Он предложил инициировать процедуру выхода из ЕАЭС, поскольку никаких выгод от этого союза мы не получили, но связали себе руки. Заявление Марукяна было неоднозначно воспринято даже в его собственной фракции. Например, его поддержал Арам Саркисян, но по этому поводу не высказался Никол Пашинян. Зато это вызвало эффект неразорвавшейся бомбы в стане власти. Функционеры РПА словно ждали повода, чтобы, с одной стороны, актуализировать эту тему и выразить то, что они хотели бы сказать России. С другой стороны, чтобы заверить Москву в своей личной верности, если... Так или иначе, тема выхода из ЕАЭС перестала быть маргинальной и стала вполне приемлемым общественным дискурсом, который обсуждается как вполне реальная инициатива. РПА активно представляет плюсы ЕАЭС и ОДКБ, словно намекая России, что есть и минусы, и если Москва поведет себя по отношению к Армении (или Сержу Саркисяну) плохо, то общество Армении психологически готово начать процедуру выхода из ЕАЭС. Параллельно активизировались отношения Армении с США. С одной стороны, посол США встречается с новым руководством парламента Армении и делает комплементы. А с другой в Армению прибыл вице-представитель внешней торговли США Ден Мулан. Он заявил, что прибыл в Армению «для рассмотрения путей расширения двусторонней торговли и инвестиций в рамках Рамочного соглашения по торговле и инвестициям, подписанного между двумя странами». Но пока РПА пытается «договориться» с Россией, не делая резких шагов. Что является предметом «договора», сложно сказать. Есть мнение, что речь идет о политическом будущем Сержа Саркисяна и его команды в РПА. Сейчас активно обсуждаются варианты «трудоустройства» Сержа Саркисяна после апреля 2018 года и недопущение прихода к власти новой команды, которую, возможно, продвигают из Москвы. Это, конечно, не значит, что инициатива Эдмона Марукяна была согласована с РПА, возможно, правящая партия просто воспользовалась этой инициативой и раздувает ее, чтобы иметь больше аргументов в разговоре с Кремлем.