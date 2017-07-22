Зачем Путин до встречи с Алиевым обещал помочь лезгинам

В Сочи состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Азербайджанская пресса отнеслась ко встрече не просто сдержанно, но и зафиксировала наличие напряженности между Алиевым и Путиным. В качестве главного признака такой напряженности в Азербайджане указывают на то, что Россия «неправильно ответила» на инцидент 4 июля, когда погибли мирные граждане Азербайджана. Москва тогда сделала два резких заявления о нарушениях прав в Баку российских граждан армянского происхождения. Но есть и другие признаки напряженности, которая, возможно, связана с намерением России принудить Алиева к какому-то шагу. За день до встречи Алиева и Путина Путин ответил на вопрос главы лезгинской автономии. На одной из встреч российского президента был «неожиданно» поднят вопрос Самурского леса в Дагестане. Этот лес лезгины считают своей колыбелью, но он уже несколько лет в опасности, так как Россия позволяет Азербайджану забирать 80% воды из реки Самур, которая питает лес и лезгинские села. Этот вопрос не раз поднимался лезгинской общиной, но Путин обещал решить эту проблему именно за день до встречи с Алиевым. Была ли она обсуждена в ходе встречи с Алиевым, не известно, но сама информация о Самуре говорит о том, что Россия в отношениях с Азербайджаном задействовала весь свой арсенал – и права своих граждан армянского происхождения, и самую больную тему для Азербайджана – лезгинскую. Возможно, эта тема для Алиева даже больнее, чем армянская. Лезгины наряду с талышами являются государствообразующими нациями в Азербайджане, каркасом, на котором построено это государство. И если в Азербайджане возникнет сейчас и лезгинская проблема, она может стать роковой для режима Алиева. Почему Россия решила оказать давление на Азербайджан? Какие договоренности не выполнил Алиев и было ли среди них согласие вступить в Евразийский союз? Москва никогда не скрывала, что была бы заинтересована в членстве Азербайджана в ЕАЭС и именно в этих рамках может помочь «решить» карабахскую проблему. Но Алиев до сих пор настаивал на сохранении суверенитета и политики неприсоединения. Пытается ли Путин вынудить Алиева вступить в Евразийский союз? И какие еще инструменты Россия может использовать для принуждения Алиева? Без Азербайджана Москва не может удержать контроль на Кавказе, тем более, что Грузия все больше становится евроатлантической страной. При таком раскладе Армения становится для России форпостом, но уже неподъемным. России все сложнее удерживаться в регионе.