Искандеры между Путиным и Алиевым: шпионский скандал до встречи

В Сочи встретились президенты России и Азербайджана. Подробности встречи не сообщаются – Кремль дал небольшое протокольное сообщение. Примечательно, что в сообщении упоминается поддержка России урегулированию региональных конфликтов, но не уточняется, что речь идет о карабахском конфликте. Можно только предполагать, в какой мере карабахский конфликт был приоритетным в повестке встречи – азербайджано-российские отношения гораздо шире, чем карабахское противостояние. Пару дней назад российские Известия опубликовали статью, в которой анонсировали, что встреча Саркисян-Алиев состоится под эгидой Москвы, и нет никакой необходимости ездить за сотни километров, чтобы встретиться, потому что конфликт должен решаться соседями. Вряд ли Москва в одиночку готовит встречу Саркисяна и Алиева, а если и готовит, то по заказу Трампа и Макрона, которые, возможно, возложили на Путина ответственность за стабильность. Примечтельно также, что встреча состоялась на фоне резкого обострения между Турцией и Западом: Германия объявила о прекращении целого ряда программ с Турцией. Азербайджан в этом конфликте может поневоле оказаться по ту или иную сторону. И на встречу с Путиным Алиев поехал с ограниченным Турцией пространством для маневрирования. Значимость России возрастает как для Турции, так и Азербайджана. Вопрос в том, что может дать Москва и как это скажется на регионе и Армении в частности. Не исключается и стабильность, если Путин «договорился» с Макроном и Трампом. Поинтересовался ли Путин, чем Азербайджан собирается сбивать Искандеры, о чем заявил РИА Новости министр обороны Азербайджана Гасанов. Многие сочли это заявление несерьезным, заявив, что у Азербайджана просто по определению не может быть таких зенитных средств. Но все же, Путину следовало проинтересоваться, откуда такие средства у Алиева. Интервью само по себе выглядело как «презентация» Гасанова в российской прессе. Причем, интересно, что живущий при ханской иерархии министр почти не ссылается в своем интервью на Алиева. Ощущение такое, что Москва «настраивает» Гасанова против Алиева. Кстати, до встречи в Сочи в азербайджанской прессе появилась информация о разоблачении очередной шпионской сети, причем, на этот раз группу не связали с Арменией, хотя и не указали, на службы какой страны они работали. Прежнюю группу разоблачили параллельно с информациями о намерении неких сил при пособничестве Армении сбить вертолет Гасанова. Ощущение тогда было такое, что кто-то пытается защитить Гасанова от кого-то в Азербайджане.