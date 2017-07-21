Турция сдала Алиева Путину

Президент России Владимир Путин встретится в пятницу вечером в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ничего странного, тем более, что Россия и Азербайджан называют себя стратегическими партнерами. Но какова повестка встречи и почему она проводится в необъявленном, чуть ли не в экстренном режиме? У Путина и Алиева, безусловно, масса поводов для встречи. В Армении могут подумать, что встреча связана с Арцахской проблемой. Но российско-азербайджанское сотрудничество на самом деле гораздо разношерстнее. Что же будут обсуждать Путин с Алиевым? В апреле 2016 года характер российско-азербайджанских отношений изменился, и стороны вынуждены были по уполчанию зафиксировать, что целью сотрудничества было взаимное «кидательство». Азербайджан убедился, что Россия всего лишь добивалась военного присутствия в зоне Арцахского конфликта, позволив Азербайджану захватить пару постов, а Россия убедилась, что Азербайджан пытался заполучить евразийскими обещаниями право на блицкриг и сдерживание Армении. Планы и тех, и других провалила армянская армия, которая оказала сопротивление и отбросила агрессора, не попросив помощи России. Но несмотря на это, Баку и Москва не могут не дружить, просто сейчас сложно найти общие знаменатели. России здесь может помочь Турция, вернее, ее проблемы с Западом. С Германией отношения Турции уже на грани разрыва. Проблемы Турции с Западом могут стать проблемами и для Азербайджана. Намерен ли Баку разделить со «старшим братом» тяжесть конфликта с Западом? Ситуация действительно сложная для Алиева – поддержка Турции означает стать врагом Запада и «изгоем». Тем более, что Алиев уже давно в статусе полуизгоя. Не поддержать Турцию – значит «предать» «старшего брата». И Алиеву вновь понадобился Путин, который пока проявляет нейтралитет по отношению к конфликту Запада и Турции. Видимо, именно поэтому азербайджанский президент добился аудиенции у Путина, или Путин, поймав момент, позвал Алиева. Вопрос в том, какие условия выдвинет Россия. Получается, что турция «сдает» Алиева Путину. Правда, не ясно, под какой «заклад».