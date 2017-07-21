Что обсуждает замминистра торговли США в Армении

Армения пытается «хитро» перевести сотрудничество с США из энергетической в информационную сферу. В Армении находится высокопоставленная делегация Торгового представительства США во главе с вице-представителем Деном Муланом. Делегация уже успела встретиться с главой Госкомиссии по защите экономической конкуренции, премьер-министром и министром иностранных дел. На встрече с министром ИД обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества. Американский чиновник напомнил, что в позапрошлом году США и Армения подписали Рамочное торгово-инвестиционное соглашение. Армянский министр Налбандян отметил необходимость расширения договорной базы. Эксперты говорят, что армянская сторона хотела бы отмены двойного налогообложения и упрощения визового режима для бизнеса. Однако, американская сторона заявила, что пока не видит предпосылок для отмены двойного налогообложения. На встрече с Налбандяном будущее сотрудничество обсуждалось, согласно сообщению, в основном в сфере информационных технологий. Недавно о том, что американо-армянское экономическое сотрудничество имеет большие перспективы именно в сфере технологий, заявил также Серж Саркисян в ходе совещания по связям с США. Хотят ли США сотрудничества с Арменией в узкой информационно-технологической сфере? Ранее посол США Ричард Миллз заявлял о заинтересованности США в энергетической сфере Армении и готовности инвестировать 8 млрд. долларов. Армения не ответила на это предложения, однако, можно заметить, что армянские чиновники пытаются плавно перевести это предложение из энергетической в информационную сферу. С каким предложением приехал замминистра торговли США? Обсуждал ли он на встрече с главой антимонопольной комиссии возможность либерализации рынка электроэнергии, куда США вложили уже более 100 миллионов, купив Воротанский гидрокаскад.