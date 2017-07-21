США жестко ответили Азербайджану по выборам в Карабахе

Азербайджанское агентство АПА обратилось в Госдепартамент США с просьбой прокомментировать прошедшие в Арцахе президентские выборы. «Во всеобъемлющем разрешении конфликта мы признаем роль населения Нагорного Карабаха в вопросе определения будущего. Однако США не признают Нагорный Карабах, как независимое и государство, а также не признают итоги выборов, проведенных 19-го июля в Нагорном Карабахе. Эти выборы не скажутся на правовом статусе Нагорного Карабаха. Мы также отмечаем, что выборы не определяют окончательный статус Нагорного Карабаха и результат текущих переговоров, нацеленных на устойчивое и мирное решение проблемы», - отмечается в ответе на запрос, который публикуют азербайджанские СМИ. США, фактически, жестко отвечают Азербайджану, подчеркивая роль жителей Карабаха в определении своего будущего. В ответе Госдепа США нет и упоминания о территориальной целостности Азербайджана. Это было бы нелогично, поскольку если население Карабаха должно определять свое будущее, то о «территориальной целостности» Азербайджана не может быть и речи. Эксперты отмечают, что новая администрация США пока не совсем определилась с концепцией карабахского урегулирования и заняла выжидательную позицию, не позволяя, чтобы Россия или другие перехватили инициативу. США жестко реагируют и на попытки Азербайджана решить проблему военным путем. Российские эксперты намекают, что на встрече в Брюсселе 11 июля США собирались предложить сторонам некое предложение, однако, присутствие главы российского МИД Сергея Лаврова помешало этим планам. В какой мере это соответствует действительности, сложно сказать, но США в последнее время озвучили, пожалуй, только одно конкретное «предложение». В интервью армянским и азербайджанским службам «Голоса Америки» американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд сказал: «Мы еще не достигли такой точки, когда международное сообщество посредством миротворцев или экономической помощи сможет гарантировать полное устранение насилия. Это должны сделать сами лидеры». «В конце концов, это – ответственность лидеров обеих сторон: серьезно заниматься мирными переговорами. Когда это произойдет, для региона откроются все виды возможностей: развития связи, грузоперевозок, уменьшения изоляции, для более выгодных экономических условий. Так что, стороны сразу почувствуют эти позитивные последствия. Почувствуют их и народы». Иными словами, Хогланд предлагает лидерам некую договоренность, пусть даже не окончательную, после которой США и другие готовы инвестировать в регион. Является ли это тем самым предложением США, которое, как намекают российские эксперты, было отклонено не без помощи Лаврова?