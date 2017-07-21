Варианты коммуникаций с Грузией и Ираном

Грузия не заинтересована ни в блокировании своих позиций, ни в блокировании Армении в создавшейся ситуации. Грузия весьма заинтересована в осуществлении транспортных связей Армении с Россией и с бассейном Черного моря. Это позволяет ей не только получать определенные средства, но и питать надежды на урегулирование отношений с Россией. В связи с тем, что Армения в данной ситуации является «особым случаем», то есть страной, оказавшейся в очень сложной ситуации, а грузинские коммуникации для нее безальтернативны, допустимо достигнуть трехсторонней договоренности о полном или частичном транзите грузов через грузинскую территорию. При этом, довольно легко создать организационные и технические условия для транспортировки армянских грузов. Каждая единица автотранспорта может быть сертифицирована, включая грузы и пассажиров. Данный порядок можно ввести по двум направлениям – по Военно-грузинской дороге и на морских путях. Учитывая, что пограничная служба Армении подконтрольна России, данные организационные вопросы легко решаемы. К решению данного вопроса могут быть в какой-то мере привлечены США и ЕвроСоюз. Особое значение имеют поставки природного газа в Армению. В этой части нет альтернативы. Прекращение поставок газа через территорию Грузии может привести к провалу не только системы экономики, но и жизнедеятельности. В целом, Грузия чрезвычайно заинтересована в урегулировании отношений и с Ираном, и она готова войти в переговоры по вопросу Армении. Сотрудничество с Ираном может иметь более важное значение в создании альтернативных коммуникаций для Армении. Ранее при участии России рассматривались различные варианты перевозки грузов для Армении по Каспийскому морю и через Иран. Когда грузинские маршруты стали более эффективными и приемлемыми, иранские маршруты были преданы забвению, хотя территория Ирана активно используется Арменией для сообщений с Центральной Азией. Иранские маршруты весьма важны для политических интересов России, так как позволяют нивелировать негативное влияние геокоммуникационной политики США и их партнеров. При рассмотрении иранских маршрутов для нужд Армении в качестве базового российского порта рассматривался порт Оля в Астраханской области. Но данный порт расположен довольно далеко от основных автомагистралей Северного Кавказа, что заметно снижает маневренность перевозок. Гораздо более приемлемым является порт Махачкала, и можно было бы организовать перевозки грузов по маршруту порт Махачкала-1 – порт Энзели, в том числе контейнерные перевозки. Этот маршрут приемлем для перевозки массовых грузов различного характера. Было бы целесообразным создать российско-ирано-армянскую смешанную компанию для перевозок грузов морем и по суше. Судя по настроениям иранских дипломатов, их страна с большой заинтересованностью наблюдает за происходящими событиями и хотела бы каким-либо способом воспользоваться создавшейся ситуацией для приобретения новых позиций в Южном Кавказе, путем развития новых проектов совместно с Россией и другими государствами. И транспортная схема Россия – Каспийское море – Иран – Армения, несомненно, рассматривалась Тегераном как имеющая стратегическое значение. Это схема, призванная создать для Армении альтернативные коммуникации, могла бы обеспечить развитие алюминиевой промышленности в России, так как в Армении имеются запасы алюминиесодержащего сырья (нефелины) мирового значения, тогда как данное сырье является пробелом в минерально-сырьевой базе России. Запасы алюминиесодержащего сырья – нифелиновых сиенитов в Армении составляют более 2 млрд. тонн (только в хорошо изученных месторождениях).