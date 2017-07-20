Ответный удар Ара Баблояна

После официального визита в Россию спикер армянского парламента Ара Баблоян принял посла США в Армении Ричарда Миллза, с которым обсудил как двусторонние связи, так и борьбу с коррупцией и Арцахский вопрос. Баблоян заявил, что человеческая жизнь для него – высшая ценность, а посол высоко оценил такой подход. Первый официальный визит Баблояна в Россию получился скандальным. Спикер Госдумы Володин, фактически, провалил визит, заявив, что национальные водительские права граждан Армении будут признаны в России, если Армения признает русский язык официальным. Это был удар по Армении и лично Ара Баблояну. Тем более, что тот не стал отвечать Володину – то ли не хватило смелости, то ли политического опыта. В конце концов, Баблоян скорее врач, чем политик, возможно, именно поэтому по возвращении в Ереван он решил встретиться с американским послом. Хотя это и есть деликатный политический ход с «левым хуком». Не известно, будет ли Ара Баблоян активен в борьбе с коррупцией, чему выразил поддержку посол. Кстати, на встрече присутствовала и вице-спикер Арпине Ованнисян, которой после ухода с должности министра юстиции посол США направил письмо со словами сожаления в связи с ее переходом в парламент. Посол Миллз отметил, что работа с министром Ованнисян была плодотворной. Время показало, с чем было связано сожаление посла – министром юстиции назначен Давид Арутюнян, который уже успел вступить в перепалку с послом ЕС и обвинить его во вмешательстве во внутренние дела. Давид Арутюнян давно поднаторел на отстаивании политико-экономических интересов правящего класса Армении в общении с международными партнерами, поэтому работать с ним сложнее, чем с неопытной Арпине. Но не исключается, что посол решил пойти обходным путем – через парламент.