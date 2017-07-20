Германия объявила «войну» Турции: кто следующий?

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль объявил об изменении внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции. Это решение принято после согласования с канцлером Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Мартином Шульцем, заявил Габриэль 20 июля в Берлине. Этот день, возможно, войдет в историю как начало выстраивания новой структуры региона Большого Ближнего Востока. За Германией могут последовать и другие страны, например, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, которые недавно запретили въезд турецким министрам. И процесс этот может завершиться заключением нового «Лозанского» договора. По словам Габриэля, будут пересмотрены условия, на которых Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, а также предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС. Помимо этого МИД Германии ужесточает свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию. Отношения с Турцией "невозможно развивать как прежде", заявил Габриэль. Последствиями такого изменения могут стать не только отказ от нынешнего уровня сотрудничества, но и санкции в отношении Турции, которые могут стать для нее разрушительными. У Турции нет ресурса, чтобы выдержать санкции. Напомним, что недавно Европарламент рекомендовал Еврокомиссии прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС и оказание помощи для реформирования. А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что двери в ЕС для Турции закроются, если Турция вернет смертную казнь. Кроме того, мировые СМИ активно пишут о том, что намерение Турции закупить С400 у России и ряд других ее шагов ставят под сомнение ее членство в НАТО. Турция словно специально провоцирует Германию и ЕС на конфликт, чтобы оказаться в более удобной для себя стихии конфронтации. Турция не привыкла к равноправной конкуренции и стабильным отношениям, ее степному духу ближе борьба, экспансия и захват. На наших глазах, фактически, начинается процесс открытой германо-турецкой конфронтации, которая может завершиться открытым конфликтом между Западом и Турцией. Видимое начало конфронтации было положено в июне 2015 года, когда Бундестаг принял резолюцию о признании Геноцида армян. В этом году Германия открыла свои архивы, связанные с геноцидом.