Услуга Алиева Арцаху

Суд Азербайджана приговорил блогера Александра Лапшина к 3 года лишения свободы за посещение Арцаха. Лапшина задержали в Беларуси и экстрадировали оттуда в Азербайджан. Адвокат Лапшина считает это неплохим исходом, видимо, он ожидал более жесткого решения, исходя из характера режима Алиева. Тем более, что на примере Лапшина Баку пытается острастить тех, кто намерен посещать Арцах. И в этом террористическом акте важную роль сыграл союзник Армении по ЕАЭС и ОДКБ – Беларусь. Лапшин – гражданин, России, Украины и Израиля, и, согласно международным нормам, он может понести наказание в одной из этих стран. Фактически, за посещение Арцаха человека не только преследуют по всему миру, но и приговаривают к трем годам неволи. И хотя речь идет о судьбе конкретного человека, но своим приговором Баку оказал очередную услугу Арцаху, причем, в момент, когда действующий президент Арцаха Бако Саакян решил пойти на третий, переходный, срок президентства. Безотносительно заслуг Саакяна, его личности, ограничение сроков президентства – неписаная, но незыблемая международная норма, краеугольный камень демократии. Для Арцаха эта норма важна для формирования благоприятной демократической атмосферы, проявления потенциала и формирования политической культуры, где демократия является образом мышления. Это только усилило бы Арцах. «Третий срок» Бако Саакяна наводит тень на этот процесс, особенно, если в «уме» держится «четвертый срок». Но пока Бако Саакян принимает поздравления, Алиев оказал «варварством в отношении Лапшина» услугу Арцаху, дав повод миру сравнить Азербайджан и Арцах. Ведь азербайджано-арцахская граница является рубежом цивилизаций, и солдаты, стоящие на границе, арцахцы, охраняющие тыл, отстаивают не только безопасность своей страны, но и безопасность современной цивилизации. Приговор Лапшину продемонстрировал, что эта граница реальна.