Баку-Тбилиси-Карс столкнулся с армянской проблемой?

Cтроительство участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на территории Турции планируется завершить до конца 2017 года, об этом сказал министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкджи на трехсторонней встрече в формате Азербайджан - Грузия - Турция. По его словам, в прошлом существовали определённые проблемы с реализацией проекта, но они уже устранены, и работы ведутся в усиленном режиме. Как добавил министр, строительство БТК завершено на 85 процентов. По проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет создана новая группа, заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Айдын Алиев. Эта группа должна решить некоторые проблемы, которые до сих пор не удается решить. С какими препятствиями сталкивается проект, если деньги есть, а три страны, которые решили проложить железную дорогу, не отказалиcь от этих планов? Есть мнение, что «препятствием» опять является Армения. Дело в том, что БТК начал строиться со строго определенной целью – оставить Армению за бортом региональных коммуникаций. Вроде, так оно и есть. Однако, как с некоторых пор стали признаваться азербайджанские эксперты, нет механизма, который запретил бы армянским грузам пользоваться грузинской железной дорогой. Либо Грузия должна запретить Армении провозить грузы через Грузию, либо на БТК придется устанавливать специальную «таможню» для определения армянских грузов. Азербайджан, судя по намекам экспертов, категорически против того, чтобы Армения пользовалась этой дорогой. Грузия же, видимо, не хочет отказываться от железнодорожного сообщения с Арменией, и каждый раз принимается решение отложить запуск дороги. Если армянские грузы также пойдут по БТК, то для Турции и Азербайджана дорога утеряет смысл, потому что это ударит по многолетней политике блокирования Армении и закрытия региона. Решится ли Грузия отказать Армении в грузоперевозках?