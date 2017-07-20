Отношения Турции и России могут быть глубже, чем альянс

В свое время, после заявления Армении о вступлении в Таможенный союз с перспектвой членства в Евразийском, США и ведущие европейские государства пришли к заключению, что мотивы Армении в основном связаны с проблемами безопасности. Поэтому Запад счел, что наиболее кардинальным решением достижения независимости Армении от России может стать урегулирование турецко-армянских отношений и тесно связанное с этим решение карабахской проблемы. Турция давно столкнулась с ограничениями своей экспансии по всему периметру своих границ и направлений внешней политики. В этих условиях Турция пытается сделать «ход конем» и обеспечить себе стратегического партнера в сфере политики, безопасности и экономики в лице России. Нынешние условия в России, ее экономическое и политическое положение, отсутствие надежных партнеров в Европе и в Азии приводит ее к вынужденному выбору – сделать ставку на Турцию как ведущего партнера на Юго-Западном направлении. Россия пытается в полной мере воспользоваться отношениями с Турцией, чтобы продемонстрировать ведущим европейским государствам, США, Китаю и Ирану свои возможности развертывать элементы альянса с Турцией. На Западе, да и в самой России распространено мнение, что между Турцией и Россией настолько значительны противоречия, что ожидать возникновение альянса невозможно. Конечно, Россия постарается ограничить устремления Турции в регионы Черного моря и Кавказа, а также в свои регионы в Поволжье и на Кавказе. Но сотрудничество с Турцией предполагает получение «реальных денег», и меркантильная российская элита готова на все, даже на допущение политических рисков. Можно даже предположить, что со временем может произойти сращение экономик Турции и России по многим направлениям. Поэтому оперировать таким понятием, как «альянс», в отношениях между Турцией и Россией представляется сомнительным во всех отношениях, так как во многих сферах может произойти очень тесное сближение двух государств. Пока, в Москве уверены, что больших угроз нет, и русские сумеют сдержать чрезмерную экспансию Турцию, но это, видимо, будет делать все труднее, учитывая продолжающийся глубокий кризис российского государства и общества.