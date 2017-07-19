Серж Саркисян стал другим, или ситуация изменилась?

Но возможны ли более тесные отношения с Западом, и разве в НАТО нас ждут с распростертыми объятиями? – заявил Серж Саркисян в программе Р-Эволюция. Неужели это тот самый Серж Саркисян, который до 3 сентября 2013 года вел страну к Ассоциации с ЕС? И разве он тогда не знал, что более тесные отношения невозможны? Ведь когда летом 2013 года был провозглашен принцип «большее на большее» в отношениях с ЕС, он не сказал, что Армения не может дать больше. Серж Саркисян тот же, просто, изменилась ситуация. Он начинал переговоры с ЕС, когда президентом России был Медведев. Но возвращение Путина изменило вектор, и евразийский проект стал неожиданно актуальным. То, что казалось возможным в 2012 году, стало невозможным. Правда, возможное и невозможное Серж Саркисян измеряет исключительно применительно к собственной власти. Он вполне мог парафировать соглашение с ЕС, и России пришлось бы смириться и продолжать сотрудничество с Арменией. Евроассоциация не ставила под сомнение политико-правовые отношения с Россией. Россия не могла отнять у Армении территорию, она не могла сдать Арцах Азербайджану и сделать нечто хуже Апрельской войны. Серж Саркисян также знал, что угрозы по части Арцаха не имеют ничего общего с Евроассоциацией. Арцахские угрозы и военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном были элементами российской региональной стратегии, и это направление Россия стала развивать с 2004 года. Данная угроза не была связана ни с ЕС, ни с ЕАЭС, и она стала реальностью. Но Серж Саркисян знал, что если Ассоциация с ЕС состоится, то он не сможет обуздать невластный полюс и провести конституционные реформы. Границу возможного он мерил в этом прагматичном фокусе. Потому что невластный полюс выступал за еврзийскую интеграцию, и Серж Саркисян сказал, что большее невозможно. Ведь у него впереди был 2018 год, и он мог столкнуться с проблемой, которую сам создал для Роберта Кочаряна, убедив Москву, что Кочарян намерен выборами 2007 года повернуть Армению на Запад.