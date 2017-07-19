О российско-грузинских отношениях

Через несколько месяцев после событий августа 2008 года нам представлялось, что, в сущности, произошла «развязка», и скоро Грузия и Россия захотят урегулировать свои отношения. Но, несмотря на однозначные заявления руководителей России, что они не стали бы иметь отношений с М.Саакашвили, выясняется, что он был как раз наиболее удобным партнером, так как не имел «оснований» требовать возвращения Абхазии и Южной Осетии в реальном политическом диалоге. Более толерантный политик мог бы поставить Россию в менее благоприятную ситуацию. Но дело даже было не в М.Саакашвили. Развертывание отношений с Грузией по линии общественного сектора и частного бизнеса было более удобной ареной для отношений с политическим классом. Сейчас даже актуальная оппозиция в Грузии понимает, что ни одна политическая группировка не имеет перспективы без обязывающих и серьезных отношений с Россией. Признанием независимости Абхазии и Южной Осетии Россия создала «надежный» геополитический тупик на Кавказе и, одновременно, более чем благоприятные и комфортные условия для США. Грузия, превратившись из страны в транзитный коридор для США, вполне устраивает американцев, так как русским, вроде бы, путь в этот коридор заказан. Кстати, эта ситуация было более чем предсказуемой и понятной американцам задолго до грузино-американской войны. Прежняя Грузия разделена между США и Россией, причем, преимущества России весьма сомнительны. Россия не получила никаких стратегических выгод и понимает, что ей нужно внедряться в Грузию, претендуя на «транзитный коридор». Но, в отличие от Азербайджана, где вопрос НАТО не стоит столь актуально, в отношениях с Грузией русские пытались добиться гарантий для отказа грузинской элиты от вступления или тесной интеграции с НАТО. Вряд ли в Москве представляют, что произойдет с Южной Осетией и о чем может идти разговор с Грузией. Абхазия имеет иную судьбу, и у Грузии нет никаких надежд в отношении Абхазии, за исключением отстаивания прав мегрельского и грузинского населения в этой республике. Утрата территории Южной Осетии означает для Грузии национальную катастрофу, и грузины будут готовы на многое ради пересмотра положения Южной Осетии. Россия сейчас явно активизировалась, и как всегда, имеет не совсем реалистичные надежды, но многого может достичь, если будет преследовать не экономические, а геополитические цели.