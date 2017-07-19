Кто в «Елк» против выхода из ЕАЭС – Никол Пашинян?

Депутат от фракции «Елк» (Выход) Геворг Горгисян сказал в интервью Lragir.am, что хотя один из лидеров блока Эдмон Марукян заявил о намерении инициировать выход Армении из ЕАЭС, и сам он также придерживается такого же мнения, но во фракции не все согласны с этим, и нет общего решения.

В беседе с 1in.am второй лидер блока «Елк» Арам Саркисян также заявил, что присоединяется к этому решению.

Остается Никол Пашинян. И надо полагать, что именно его позиция препятствует тому, чтобы фракция приняла единое решение.

В предвыборный период вопрос о характере отношений Армении и России стал одним из разногласий для трех партий, решивших пойти на выборы блоком. «Просвещенная Армения» во главе с Эдмоном Марукяном открыто выступала за проевропейский путь развития, «Республика» Арама Саркисяна заявляла даже о необходимости членства Армении в НАТО. А вот «Гражданский договор» Никола Пашиняна упорно настаивал на «нейтралитете», продвигая идею «ни-ни».

Вот почему сначала в предвыборную программу партии не вошли вопросы внешнеполитической ориентации, но после консультаций чуть ли не от руки было добавлено в программах, что блок будет выступать за выход из ЕАЭС, если результаты членства Армении в союзе окажутся негативными.

Геворг Горгисян говорит, что все данные свидетельствуют о негативных результатах, и правильнее поставить вопрос о выходе Армении из ЕАЭС. Но кто-то не согласен, судя по всему, Никол Пашинян.

Армения в этом смысле уникальная страна – политическое пространство демонстрирует завидное единодушие по вопросу пророссийского вектора внешней политики. Нет ни одной солидной политической силы, которая провозгласила бы своей целью даже не изменение внешнеполитического курса, а хотя бы снижение градуса зависимости от России.

Эта тема в Армении стала священной коровой, которую никто не смеет трогать в страхе «кары свыше». И хотя время от времени многие признают, что чересчур высокий градус зависимости от России препятствует суверенному развитию Армении и безопасности, политические силы предпочитают вслух говорить только о том, что попытки «испортить» отношения с Россией могут стать серьезной угрозой. Кстати, об этом на днях заявил и Серж Саркисян.

Россия пользуется этой ситуацией и глубоко продвинулась вглубь Армении до самой последней «линии обороны» - языка. Периодически озвучиваемые Россией предложения придать русскому языку в Армении официальный статус обозначают последнюю линию обороны. Эту линию Москва вряд ли намерена пройти, она просто указывает, что все другие линии уже пройдены и у нее в тылу.

Сформируется ли в Армении политический полюс, который предложит вернуться на прежнюю, суверенную линию обороны? Если это сложно сделать даже в рамках небольшого парламентского блока, значит...