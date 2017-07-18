Ереван в повестке встречи Анкара-Тбилиси-Баку

18 июля в Баку состоится встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии. Трехсторонний формат далеко не нов, и такие встречи проводятся систематически. В ходе бакинской встречи будут обсуждены вопросы, связанные с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Процесс прокладки данной дороги интересен сам по себе, но сейчас к нему прибавилось и возобновление переговоров по открытию транспортных коридоров между Россией и Грузией через Абхазию и Южную Осетию. После очередного раунда российско-грузинских переговоров в Праге было объявлено, что по вопросу имплементации Соглашения 2011 года может быть создана рабочая группа. Грузия при этом категорически отвергает участие в проекте Абхазии и Южной Осетии. Было заявлено, что мониторинг на границе будет осуществлять швейцарская компания, и сторон переговоров три – Россия, Грузия и Швейцария. Министр транспорта Армении в связи с этим выразил надежду, что дороги через Абхазию и Южную Осетию откроются и станут альтернативой Верхнему Ларсу. Но спецпредставитель премьера Грузии Абашидзе в ответ заявил, что Армении не следует лелеять надежд, поскольку в ходе переговоров транзит пока даже не обсуждается. Формально оно так, но если удастся достичь согласия, то вопрос о транзите армянских грузов возникнет сам по себе. В этой связи в заявлении грузинского чиновника можно усмотреть намек на то, что перспектива согласия между Россией и Грузией может дать Армении шанс существенно ослабить турецко-азербайджанскую блокаду. Так что, к российско-грузинским и без того непростым отношениям в этом вопросе прибавляется и сопротивление Турции и Азербайджана. И грузинский чиновник призывает Армению не провоцировать раньше времени Анкару и Баку. Турция и Азербайджан против этой дороги не только из-за блокады Армении, но и потому, что это может снизить градус влияния Баку и Анкары на экономику и логистику в Грузии. Кроме того, открытие этой дороги может стать прецедентом решения региональных проблем путем налаживания экономического сотрудничества и открытия региона. Это то, что Азербайджан отчаянно отвергает уже много лет. Не исключается, что Баку и Анкара на встрече 18 июля потребуют «счет» у Грузии за переговоры с Россией. При этом сама дорога Карс-Тбилиси-Баку строится непросто. Запад изначально не стал поддерживать этот проект, поскольку он обходит Армению, но и не стал противостоять ему, поскольку проект может быть нацелен на вытеснение России из региона. Основным спонсором проекта стал Баку, который кредитовал даже прокладку грузинского участка. Строительство не идет на турецком участке, и это указывает на проблемы. О том, что Грузия не видит особого интереса, намекнул и экс-премьер Грузии Иванишвили. Так что, геополитика категорически противостоит этому проекту.