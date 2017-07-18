Серж Саркисян специально подменяет понятия

В программе Р-Эволюция Серж Саркисян заявил по поводу прекращения сотрудничества с Россией или его сужения, что «это крайне опасные слова, которые могут создать крайне сложную ситуацию». «Когда вы говорите пересмотреть, с кем вы хотите улучшить отношения - с Турцией, или можно подумать в НАТО все так и ждут нас с распростертыми объятиями?», - добавил Саркисян. Серж Саркисян любит подменять понятия, чтобы отвести внимание от главных вопросов. В Армении не звучат призывы прекратить отношения с Россией, в Армении призывают строить отношения с Россией на основе суверенного равноправия. В Армении желают не портить отношения с Россией, а снизить градус зависимости. То есть, речь идет не о противопоставлении России и НАТО, а о противопоставлении чрезмерной зависимости от России и суверенитета. Серж Саркисян прекрасно понимает подоплеку вопроса, но пытается подменить понятия, переводя вопрос в плоскость конкуренции Запада и России. Но разве снижение градуса зависимости от России будет автоматически означать повышение зависимости от НАТО и Турции? Серж Саркисян называет опасными призывы пересмотреть отношения с Россией. Наверное, после каждого такого призыва ему звонят из Кремля и предупреждают о конкретных угрозах.