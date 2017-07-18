Серж Саркисян «сдал» РПА

Не думаю, что заявления сопредседателей безадресны, заявил в программе Р-Эволюция Серж Саркисян. Он сказал, что беседовал с сопредседателями, и они говорят, что не могут отказаться от паритета в своих заявлениях, чтобы не быть обвиненными в проармянской позиции. Но они знают, что происходит и кто нарушает перемирие, сказал Серж Саркисян. На деле в своем телеинтервью Серж Саркисян просто сдал своих однопартийцев. Дело в том, что правящая партия после каждого нарушения перемирия только и делала, что давала «уроки адресности» посредникам. Республиканцы перебивая друг друга заявляли, что Азербайджан ведет себя плохо, поскольку посредники не выступают с адресными заявлениями. И вот, Серж Саркисян говорит, что не согласен с этим, тем самым «опровергая» собственных соратников по партии и власти и «слив» их. Причем, Серж Саркисян прав, заявления посредников действительно адресные, но только в подстрочнике. И он прав, заявляя, что посредники прекрасно знают, что происходит. Ярким примером тому – инцидент 4 июля, когда попытки Баку топорно манипулировать трагической гибелью девочки просто были провалены, поскольку сопредседатели напрямую указали на ответственность самого Баку. От сопредседателей требуются не столько адресные заявления, сколько действенные шаги по принуждению Баку к размещению механизмов сдерживания. В этой связи Серж Саркисян намекнул, что у сопредседателей свои интересы и стратегия, поэтому нереально ожидать, что они в обозримом будущем к чему-то вынудят Баку. Кто именно из посредников не желает давить на Баку, тема другого разговора, хотя все и так ясно, если учесть масштабное военно-техническое сотрудничество России и Азербайджана. Как после этого республиканцы будут комментировать заявления посредников, если Серж Саркисян уже заявил, что заявления посредников вполне адресные? Серж Саркисян не впервые «сливает» собственную партию. За эти 10 лет было немало историй, по которым функционеры от РПА выражали одно мнение, потом Серж Саркисян опровергал его. При этом члены РПА заявляют, что Серж Саркисян и впредь будет их бессменным лидером, хотя он не раз оставлял свою партию лицом к лицу с проблемами. На деле Саркисян периодически демонстрирует свое превосходство в отношении системы, указывая, что по своей мудрости и прогрессивности он выше, и без него политика власти может стать более реакционной и регрессивной.