Намерения Азербайджана и Грузии

Азербайджан и Грузия традиционно рассматриваются не только как дружественные государства, но и партнеры и союзники, которых объединяют достаточно серьезные договора в сфере политики и экономики. В целом, Азербайджан и Грузия являются важными звеньями в стратегии США и Великобритании по добыче и транспортировке нефти и газа, а также в части военного транзита. Оба государства находятся под довольно сильным контролем Западного сообщества, прежде всего, США. Они представляют собой некий геоэкономический полигон, где испытываются различные схемы адаптации инициатив США и Великобритании, которые пытаются политизировать регион Южного Кавказа и использовать его как рычаг давления на Иран и Россию. США и Великобритания, при участии Европейского сообщества, пытаются подвести регион к некоторому знаменателю в политическом и социальном смысле на основе общности интересов. Стержнем данной политики должны стать Грузия и Азербайджан. Данные условия действительно благоприятно влияют на развитие азербайджано-грузинских отношений, но в 2005–2006 годах проявился ряд противоречий в интересах между двумя странами, которые, в сущности, были всегда, но находились в латентном состоянии и проявились при определенных вновь возникших условиях. Ключевым обстоятельством, которое выявилось в 2005–2006 годах, стало завершение сооружения двух важнейших энергокоммуникаций: нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан и Транскавказского газопровода Шахдениз – Эрзурум, которые вместе с реконструированным старым нефтепроводом Баку – Супса образовали основную систему энергетических коммуникаций в Южном Кавказе, которые связывают Азербайджан и Грузию. Хотя и Азербайджан в свое время пошел на существенные уступки в части распределения прибыли от эксплуатации данных коммуникаций, региональный результат от создания данных энергокоммуникаций для обеих стран оказался совершенно различным. Доходы Азербайджана, которые зависят от функционирования данных коммуникаций, в десятки раз превосходят доходы Грузии, которая оказалась, в сущности, «Панамским каналом» в общем энергетическом комплексе Кавказа и Кавказского моря. Если на стадии проектирования предполагаемые доходы, которые должна была получить Грузия, казались весьма значительными, то теперь это всего лишь небольшая часть доходов грузинского государственного бюджета. За 20 лет, по оценке Международного Валютного Фонда, Азербайджан должен был получить 175 млрд. долларов прибыли, или более 8,7 млрд. долларов в год, даже при не очень высоких ценах на нефть. Конечно же, это несопоставимо с доходами Грузии, что стало раздражающим фактором для Тбилиси, который во имя сооружения данных энергокоммуникаций и обеспечения транспортировки нефти в западном направлении вошел в жесткую конфронтацию с Россией, что нанесло огромный политический и экономический ущерб стране. Кроме того, на протяжении многих лет Грузии придется выполнять задачи по защите и обеспечению безопасности данных коммуникаций, что само по себе требует затрат и еще более приведет к ухудшению отношений с Россией. Многие политики и аналитики в Грузии связывают во многом утрату Грузией Абхазии и Южной Осетии с участием Грузии в этих проектах. 2006 год ознаменовался новой доктриной США по переориентации энергетических и сырьевых ресурсов Центральной Азии на Южную Азию, что в еще большей степени локализировало так называемый «Евразийский коридор» и лишило Грузию надежд на существенное увеличение доходов от транзита. Таким образом, данный межрегиональный геоэкономический проект, связанный с транзитными функциями, по существу, уже завершен и не имеет более благоприятных ожиданий. Казалось бы, Азербайджан зависит от Грузии по части функционирования нефтепроводов и газопровода, а Грузия соответствующим образом зависит от транзитных ресурсов Азербайджана. В действительности обе страны, практически, зависят не друг от друга, а от своих западных партнеров, которые и являются главными владельцами источников нефти и соответствующей транспортной инфраструктуры. Не будет преувеличением, сказать, что Грузия и Азербайджан оказались «объектами» по отношению к данному энергокомплексу. Интрига вокруг данной геоэкономической реальности столь значительна и универсальна, что не могла не отразиться существенным образом на отношениях между ними. Данное обстоятельство стало «базовым» для возникновения и развертывания различных проблемных вопросов, таких, как положение азербайджанского населения в Грузии, частная торговля между двумя странами, культурно-исторические вопросы. Азербайджан и Турция достаточно эгоистично отнеслись к проблемам Грузии в сфере энергоснабжения и поставок газа, в условиях, когда поставки газа из России были поставлены под вопрос из-за высоких цен на газ. При завершении сооружения газопровода «Шахдениз – Эрзурум» Грузия оказалась в весьма ущербном положении, так как данное крупное предприятие не обеспечивало ее газом. В политических кругах Грузии периодически обсуждается вопрос о необходимости пересмотреть тарифы на транспортировку нефти и газа. Это не может не привести к усилению противоречий между Грузией и Азербайджаном, и в это будут вовлечены западные компании и правительства.