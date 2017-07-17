Турецко-большевистская власть за год только укрепилась

16-17 июля 2017 года внимание всего мира было направлено на Турцию и Армению. В ночь на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота, который был подавлен в тот же день. А в ночь на 17 июля в Армении вооруженная группа Сасна тсрер заняла полк ППС Полиции и удерживала его в течение двух недель. Но спустя год мировые СМИ пишут о Турции, не упоминая события в Армении. Возможно, потому, что Турция изменилась до неузнаваемости за этот год, а в Армении все идет «по плану». Сегодня, в день годовщины мятежа группа Сасна тсрер опубликовала заявление, в котором содержится призыв положить конец турецко-большевистскому разделу в регионе и создать суверенное армянское государство на армянских территориях. Год назад последнее заявление Сасна тсрер, сделанное до того, как сложить оружие, также было призывом освободиться от российского колониального ига. В этом смысле за этот год в Армении никаких изменений не произошло - зависимость Армении от России не снизилась, Армения не стала более суверенной. Все остальное – частности, которые мир не интересуют. Между тем Турция изменилась очень сильно. Известный центр Карнеги утверждает, что на деле в Турции произошло два переворота – Эрдоган, подавивший мятеж военных, сам совершил переворот, унифицировав свою власть. За этот год Турция с базы НАТО Инджирлик стали выводиться германские войска, Эрдоган стал нерукопожатным на Западе. Турецких министров не впускают в Европу, Турция ввела войска в Сирию и смогла отрезать иракских курдов от сирийских. При этом в результате арестов в турецкой армии ощущается дефицит генералов и летчиков. Но Турция собралась покупать у России С400, что было расценено как «отворачивание» от НАТО. Охранники Эрдогана избили в США мирных демонстрантов, и это вызвало волну возмущения. За этот год Армения и Турция стали «ближе», в том смысле, что Турция отворачивается от Запада и становится ближе России. Большевистско-турецкая власть в регионе только укрепилась. Наверное, инстинкт самосохранения.