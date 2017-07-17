Сасна тсрер сложили оружие, но не сдали Армению

В ночь на 17 июля 2016 года группа Сасна тсрер в Армении заняла полк ППС Полиции в Ереване и объявила о вооруженном мятеже, призвав народ выйти на улицу. В первом заявлении группы говорилось, что к ним присоединятся и другие подразделения. Когда люди проснулись, мятеж уже был «заблокирован», и хотя в течение следующих двух недель группа удерживала полк ППС, это только породило массу вопросов: росла эскалация, произошла трагедия, но события тех дней не вылились в кровопролитие. Параллельно в Сари таге произошли столкновения общественности с полицией, в результате которых пострадали сотни человек. Была и международная реакция, например, странное заявление МИД России, в котором осуждается призыв Евросоюза к властям не применять несоразмерную силу. Этот призыв прозвучал в момент, когда достаточно было искры, чтобы возгорелось пламя. ЕС, США призывали власти Армении не позволить разгореться пламени, но эти призывы не понравились России. Почему? Может, Россия ожидала этой искры, или у нее были свои собственные страхи по поводу того, что Армения может окончательно выйти из-под российского контроля? Страх перед «майданом» в Армении Россия не скрывала за год до мятежа Сасна тсрер, во время ЭлектрикЕреван. А спустя три месяца после Апрельской войны, которая изменила отношение армянского общества к России, Москва тем более боялась рисков «майдана». Возможно, мятеж Сасна тсрер провалил и какие-то планы России. До июльских событий состоялась встреча Саркисян-Алиев в Санкт-Петербурге, за которой последовали публикации в российской и азербайджанской прессе, согласно которым Серж Саркисян согласился уступить 2 из 5 районов Карабаха. Если такие планы действительно были, то июльские события стали форс-мажорным тормозом. Если бы дело в Армении дошло до кровопролития, то форс-мажор возымел бы обратный эффект, и Армения ослабила бы свой иммунитет в карабахских переговорах. Но отсутствие кровопролития превратило форс-мажор в барьер для нежелательных развитий и только повысило иммунитет Армении. Что произошло на самом деле, поддерживали ли Сасна тсрер некие внутривластные группировки, было ли это авантюрой, романтизмом, был ли план, и что-то не сработало, пока не известно. И почему группа только на 13-й день мятежа заявила, что мотивом стала борьба с российским колониализмом? Очевидно одно – ни власти, ни Сасна тсрер не совершили роковых ошибок и не довели ситуацию до необратимой катастрофы. Власти не пошли на кровопролитие, а тсрер сложили оружие, чтобы не сдавать страну. Сейчас продолжается судебный процесс, и в общественном дискурсе активно обсуждается вопрос, являются ли Сасна тсрер героями, террористами или авантюристами. Хотя нынешняя ситуация требует не черно-белых оценок, а более глубинного анализа мотивов и выработки условий, при которых для решения каких-то важных вопросов не будет нужды в форс-мажоре.