Серж Саркисян о том, что не станет премьером

«Я многократно искренне говорил, что никогда не задумывался, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать сейчас. Есть еще много времени», – заявил Серж Саркисян в программе Р-Эволюция в ответ на вопрос, займет ли он пост премьер-министра в 2018 году. «В нашей стране имел место политический процесс – выборы. В нашей стране уже совершен переход к парламентской модели государственного управления. Своего кандидата на пост премьера выдвинет политическая сила, обладающая большинством в парламенте. Конечно, от личностей зависит многое, однако в Армении уже власть не строится вокруг личности», – отметил он. Фактически, Серж Саркисян затрагивает ключевой момент перехода к парламентской модели. Многие сочли изменение Конституции подготовкой к переходу Сержа Саркисяна по завершении президентского срока на должность премьер-министра. Это происходило потому, что для многих в оппозиционных и иных кругах политика персонифицирована, и все сводится к личности человека, который на данный момент стоит на вершине пирамиды. Однако на деле власть в Армении никогда не была персонифицированной. Власть принадлежала конгломерату групп и кланов, объединившихся вокруг определенного круга лиц, заключивших договоренности, свято их чтящих и наказывающих только тех, кто нарушает внутренние каноны. В данной системе персона может быть только арбитром, как отозвался о Роберте Кочаряне Гагик Царукян. Серж Саркисян, может, и хотел бы стать премьером или даже собирается это сделать, но ему нужно просчитать внутрисистемную логику, структуру и содержание, риски и возможности. В этом смысле конституционные реформы гарантировали Сержу Саркисяну не столько возможность стать премьер-министром, сколько пространство для маневра в случае, если он не станет премьером. Серж Саркисян создал комфортную среду для того, чтобы не стать премьером: де-факто многополярная власть стала таковой де-юре, сократив теневые интриги и институционализировав механизмы внутрисистемной безопасности. В этой среде Серж Саркисян может почувствовать себя комфортно, скорее, без де-юре рычагов, хотя это не значит, что он не стремится их получить. В данном случае он говорит, что может и не стать премьером, потому что кем бы он ни стал, он не сможет сделать больше, чем Серж Саркисян, не будучи премьером.