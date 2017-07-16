Россия подчеркивает чуждость Армении - союзник про востребованию

Российско-армянские отношения на прошедшей неделе омрачились очередным недружественным актом. В России в июне вступил в силу закон, запрещающий предпринимательскую деятельность по национальным водительским правам. Закон предписывает всем получить российские права. Евразийская комиссия сразу же обратилась к России с просьбой сделать исключение для граждан ЕАЭС. И Россия приняла уникальное решение – Госдума сделала исключение только для стран, где русский язык является официальным. А это Киргизия, Казахстан и Беларусь. То есть все страны ЕАЭС, кроме Армении. Возможно, Россия хотела напомнить, как Армения не хотела вступать в ЕАЭС, заявляя на уровне премьер-министра, что не имеет границ с ЕАЭС. Но не исключается, что Россия хотела подчеркнуть, как чужда Армении ЕАЭС - по культуре и языку. Армения не поддается на уговоры России и не признает русский язык официальным. На этой неделе произошло еще одно симптоматичное событие: Москва и Тбилиси, вроде, договорились, что начнут работы по имплементации Соглашения об открытых коридорах. Россия и Грузия пытаются договориться открыть дороги через Абхазию и Южную Осетию. Но Россия пытается привлечь Южную Осетию, что изначально неприемлемо для Грузии. Открытие Абхазской железной дороги было одним из аргументов, с помощью которых Россия «уговорила» Армению вступить в ЕАЭС. Российские эксперты не раз намекали, что отсутствие общих границ Армении и России – не помеха, потому что скоро Россия откроет Абхазскую железную дорогу. Однако, судя по всему, разговоры об абхазской дороге были изначально блефом. Грузия официально заявила, что Армении не следует надеяться на открытие дороги через Абхазию. А российские эксперты стали намекать, что открытию дороги, якобы, препятствуют Азербайджан и Турция. Эти страны действительно заинтересованы в продолжении блокады Армении, но заинтересована ли Россия в прорыве блокады? Если да, то готова ли она пойти на уступки ради связи с Арменией? Госдума на прошлой неделе ратифицировала соглашение об объединенной армяно-российской группировке войск. В ходе обсуждения Владимир Жириновский призвал не подпускать к командованию группировкой армянских офицеров. Он назвал Армению «вторым эшелоном обороны» России. В 2015 году, во время обсуждения заявления по поводу 100-летия армянского геноцида в Госдуме России, Жириновский заявил: «В 1991 году больше всего русских выгнали именно из Армении. Сегодня это самая мононациональная республика. Везде есть русские и представители других народов, а в Армении их нет». Россия не скрывает отношения к Армении как «союзнику по востребованию». Не случайно Армении никогда не бывает в списках стран, которым Россия прощает многомиллиардные кредиты. Армения используется как контрагент России в продвижении ее интересов. В настоящий момент и ЕАЭС, и ОДКБ возглавляют армяне, которые ведут от имени «империи» переговоры с остальным миром. При этом Армения остается чужой для России. Пока генсек ОДКБ Хачатуров выступал в Госдуме с речью против тех, кто «в мире пытается говорить языком силы», Армения приняла участие в учениях НАТО в Румынии, которые нацелены на защиту Европы от российской агрессии.