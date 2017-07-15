Риски в «тылу» армянских Искандеров

Заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова о наличии у его страны «противоядия» от армянских Искандеров вызвало в Армении неподдельный интерес. Гасанову ответили на уровне верховного главнокомандующего Армении. Серж Саркисян заявил, что авторы подобных заявлений не представляют, что такое Искандер. Искандер – это действительно мощное оружие, настолько серьезное, что его размещение в Калининградской области России вызвало в Европе большие недовольства. Технико-тактические возможности Искандеров таковы, что сложно представить противоракетную систему, способную им противостоять. Несмотря на бравые заявления Гасанова, которые, может, были сделаны от неграмотности, если такие системы и есть, то вряд ли Азербайджан ими обладает. А может ли такая система быть доступной для Азербайджана? И почему российское агентство РИА Новости решило предоставить площадку для столь бравых заявлений? Готов ли Азербайджан обратиться к России за «противоядием»? Отвечая на этот вопрос, Гасанов сказал, что у них уже есть средства, нероссийские, которыми они могут противостоять Искандерам. Почему российские эксперты, поднаторевшие на этом, не «раскрывают» Гасанова и не заявляют, что Искандеры ничем не собьешь? Ведь он говорит о гордости ВПК России. Более того, Гасанов говорит, что их ПРО имеет не российское происхождение. А какое? И Россию это должно интересовать прежде всего. Примечательно, что буквально в тот же день Блумберг сообщил о намерении Турции закупить у России ПРО С-400 за 2,5 млрд. долларов, причем два дивизиона предусмотрено произвести в самой Турции. Пока не ясно, насколько сделка реальна. Турция и Россия заявили о соглашении по С-400 в апреле. Но заявление о завершении сделки примечательно на фоне заявлений Гасанова. С-400 – это такая же гордость российского ВПК, как и Искандеры. Пока ни те, ни другие не были апробированы в боевых условиях, но их технические характеристики действительно впечатляют. Способны ли С-400 противостоять Искандерам? И не будут ли проданные Россией Турции С-400 принадлежать и Азербайджану? Турция может предоставить один дивизион Азербайджану для защиты от армянских Искандеров. Тем самым Москва остается «чистой» в отношении Армении. Ведь, как говорят, Искандеры Россия предоставила Армении, чтобы загладить «вину» за то, что «кинула» союзника. Россия поставила Азербайджану массу вооружений, а Армении отдала «шедевр» сдерживания – Искандеры. Логика подсказывает, что Москва должна предоставить Азербайджану нечто, противостоящее Искандерам. И она может сделать это через Турцию. Во всяком случае, следует об этом подумать и предпринять политико-дипломатические шаги. Нельзя недооценивать агрессивного противника.