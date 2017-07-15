С400 в Турции будут направлены против Армении, Нахиджевана или Ирана?

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал планы Турции купить российскую зенитную систему С-400 ее суверенным решением. Он сомневается, что Турция сможет обеспечить совместимость российских комплексов с техникой НАТО. «Действительно ли турки будут применять С-400? Будут ли ее использовать только в одном районе?» – задался вопросом руководитель ведомства. Ранее высокопоставленный турецкий офицер заявил, что новые ПРО будут установлены в Эгейском море, на границе с Грецией и Арменией. Российские источники говорят, что хотя принципиальное согласие продать Турции С400 и даже некоторые технологии достигнуто, но это дело не одного дня и даже не одного года. Тем не менее, нельзя исключать, что по ту сторону границы Армении скоро появится российская система противоракетной обороны, дула которой будут направлены на Армению. Или, может, на Иран или Нахиджеван. Зачем Турции ПРО на границе с Арменией? Вряд ли Анкара ожидает, что Армения применит российские Искандеры против Турции. Или она собирается защищать с помощью С400, скажем, Нахиджеван? В Армении многие оправдывают продажи Россией оружия Азербайджану, заявляя, что это бизнес, и «союзник»-Россия таким образом контролирует действия Азербайджана. Наверняка, найдутся люди, которые скажут, что Россия скоро будет контролировать и Турцию, и С400 не будут направлены против Армении. Но в сухом остатке останется то, что близ границы Армении могут появиться мощные ПРО, которые в какой-то мере могут нейтрализовать действия Армении. Почему Турция не устанавливает на границе Армении ПРО по стандартам НАТО? Можно ли полагать, что в НАТО по умолчанию не поддерживают намерение Турции «укрепить» границу с Арменией? И надо ли полагать, что «нейтральный» ответ Меттиса о «суверенном» праве Турции может относиться к угрозам, скорее, со стороны Ирана? В конце концов, в начале века Турция и Иран не зря обменялись территориями, и священная гора Арарат расположена на границе сразу четырех государств – Турции, Армении, Ирана и Азербайджана (Нахиджеван).