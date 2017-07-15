Неожиданное заявление: заявка Вовы Гаспаряна

Глава армянской полиции Владимир Гаспарян сделал 14 июля поистине сенсационное заявление. «Народ в своих заботах рано или поздно проявит недовольство активными действиями, и окажемся перед народом мы», цитирует Гаспаряна news.am. Он отметил, что полиция должна попытаться нащупать социальные проблемы и помочь в их решении, если оно в рамках их деятельности, а если вне рамок – то следует сигнализировать о проблеме. Заявление Владимира Гаспаряна несет в себе массу пластов, и он в какой-то мере повторяет то, что сказал в период премьерства Овика Абрамяна тогда еще глава СНБ Горик Акопян, который заявил по поводу протестов работников завода Наирит, что «народ не доверяет правительству». Вова Гаспарян указывает на два обстоятельства – груз последствий бездеятельности правительства ложится на полицию, поэтому она должна действовать «профилактически». Глава полиции намекает, что они могут «возглавить» общественные протесты. Примечательно, что это заявление звучит в годовщину событий, когда группа Сасна тсрер захватила полк ППС Полиции, и вся тяжесть неэффективности работы правительства легла на полицию, которая понесла и человеческие потери. Глава полиции, фактически, намекает о новых недовольствах, и он говорит, что если полиция не попытается предотвратить риски, то никто другой этого не сделает. На фоне окончательного формирования власти к апрелю 2018 года роль правоохранительных структур становится все более значимой. Означает ли заявление Вовы Гаспаряна, что он выражает недоверие правительству, или это заявка на более активную роль? Форс-мажор вовсе не на руку правительству, особенно, Карену Карапетяну. Вова Гаспарян говорит о рисках форс-мажора и готовности их предотвратить. Летом 2015 года Вова Гаспарян обещал «холодный душ» для тех, кто попытается провернуть революцию. Тогда невластный полюс предрекал революционную осень. Но осени не случилось, да и полюса нет. Вова Гаспарян в любом случае предъявил серьезную заявку на активность. Пока не ясно, о какой игре речь. Возможно, Вова Гаспарян боится остаться вне игры.