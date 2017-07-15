Искандеры «нарушили» территориальную целостность Азербайджана

Усилиями Азербайджана обсуждения по карабахской теме свелись к тому, у кого мощнее искандеры. На последнее заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова о том, что у них есть противоракетные установки, способные сбивать армянские Искандеры, ответил Серж Саркисян, который сказал, что делающие подобные заявления люди не знают, что такое искандер. Фактически, после Апрельской войны обсуждения по карабахской проблеме проводятся не вокруг политического урегулирования, а гонки вооружений и военного решения. Причем, делается это по умолчанию совместно и Арменией, и Азербайджаном, хотя у каждой стороны свои мотивы. Азербайджан с некоторых пор перестал говорить о правовом урегулировании, выдвигая только одно требование – вывод армянских войск. Хотя и в Баку понимают, насколько это требование звучит абсурдно. 20 лет Азербайджан проводил политику на основе защиты принципа территориальной целостности, который мировое сообщество поддерживает в целом, но, видимо, сомневаться в ее правомерности в Азербайджане. Даже азербайджанские аналитики уже отмечают, что в последних поздравлениях по случаю 25-летия независимости постсоветских стран США заявили о полной поддержке территориальной целостности Украины, Молдовы и Грузии, а в случае с Азербайджаном говорят только о сотрудничестве. Такое отношение Азербайджан к своей целостности, судя по всему, ощутил уже несколько лет назад: примерно в 2011 году, когда Россия стала выдвигать казанскую формулу, Баку перестал надеяться на правовое решение конфликта и стал активно готовиться к войне. После Апрельской попытки Азербайджан, судя по всему, окончательно отказался от правовых методов. Не зря министр обороны Гасанов заявил в интервью РИА Новости, что сейчас в мире все решает право силы. Пришел ли Азербайджан к такому выводу сам, или его «убедили», сложно сказать. Во всяком случае, от такой трансформации выиграла Россия, которая продала Азербайджану смертоносного железа на 5 млрд. долларов, а также Израиль, который с удовольствием воспользовался кассой Алиева, чтобы разместить свои вооружения на границе с Ираном. Сейчас Азербайджан оказался перед дилеммой – отказ от правового урегулирования и переход к «праву силы» привел Баку к тому, что он закупил тонны оружия, но не получив военного превосходства, зато остался без денег, без союзников и без правовой защиты своей территориальной целостности. Что касается Армении, то у нее иные мотивы вступления в гонку вооружений. Армения за этот год незаметно выкинула в урну все планы урегулирования, которые предполагали территориальные уступки. Укрепление границы Карабаха с Азербайджаном, поддержка этого со стороны мирового сообщества, которое предлагает даже механизмы расследования, говорят о том, что территориальные уступки уже в урне. И это произошло «молитвами» Азербайджана, который продвигает военную дипломатию. Отказ Армении от мадридских и иных принципов – шаг вперед, но за ним должны последовать инициативы Армении по правовому закреплению нынешней границы Арцаха.