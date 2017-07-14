Лавров попросит в Европе политического убежища?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал со странным визитом в европейских странах. Судя по всему, перед ним оказались закрытыми двери важных персон. В Австрии, где Лавров принимал участие в неформальной встрече министров ИД ОБСЕ, с ним согласились встретиться главы МИД Италии и Армении. Затем в Брюсселе, куда Лавров прибыл не известно зачем, состоялись его встречи с министром ИД Бельгии и главой внешнеполитической комиссии ЕС Могеррини. Никаких соглашений и договоренностей не достигнуто. В Берлине, где Лавров вместе с немецким коллегой должен был закрыть Год германо-российской культуры, случился конфуз – Зигмар Габриель неожиданно заявил, что у него повысилась температура, и не встретился с Лавровым. Хотя в тот день у него была встреча с другими чиновниками. Российскому министру пришлось закрывать год одному. Федерика Могеррини на совместной с Лавровым пресс-конференции сказала, что его ждали в Европе несколько лет. Если перевести с дипломатического, это может означать, что Лаврова ждали несколько лет назад, когда разгорался украинский кризис. Сейчас, когда евроатлантическое сообщество уже определилось с политикой в отношении России, Лаврова никто в Европе не ждет. Зачем Лавров ездил в Европу? Если судить по его речам в неправительственных аудиториях, Лаврову поручили в последний раз пойти «на мировую» с Европой. Он говорил о том, что есть еще шанс вернуться к сотрудничеству, заявил, что если Европа пойдет на примирение, то Россия готова очень выстро пройти свою часть пути. Но Европа, видимо, все уже решила. И бесславный визит Лаврова в европейские столицы больше напоминал обращение за политическим убежищем. Игнорирование Лаврова может означать игнорирование Путина. Сам Лавров в мировой политике пользуется довольно высоким авторитетом как дипломат и переговорщик. Однако, сейчас, когда Путин все еще не объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году, политика Лаврова и МИД рассматривается в свете этой проблемы. Как европейские лидеры отнесутся к очередной попытке Путина сохранить власть? Откровенное игнорирование Лаврова может свидетельствовать о том, что США и Европа приняли решение насчет России и Путина. Лавров, как человек умный и сведущий, знает об этом решении. Зачем ему возвращаться в Россию?