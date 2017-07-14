Реакция Грузии: холодный душ или холодный расчет?

Министр транспорта и связи Армении Ваан Мартиросян выразил надежду, что по итогам российско-грузинских переговоров удастся открыть коммуникации через Абхазию и Южную Осетию, по которым армянские товары могут поступать в Россию в обход Верхнего Ларса. После очередного раунда переговоров в Праге замминистра ИД России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе заявили, что зафиксировали прогресс в деле имплементации соглашения 2011 года о транспортных коридорах. Соглашение стало условием Грузии для согласия на вступление России в ВТО. Соглашение нацелено на обеспечение российско-грузинских коммуникаций через Абхазию и Южную Осетию без обсуждения статуса двух этих образований и их привлечения как субъектов. А мониторинг грузоперевозок решено было поручить швейцарской компании SGS. Переговоры об имплементации соглашения продолжаются уже не первый год. В феврале стороны тоже заявили о прогрессе, а в июле уже заговорили о создании совместной группы. И Россия, и Грузия заявили, что договорились о том, что соглашение двустороннее – между Грузией и Россией, а швейцарская компания будет осуществлять мониторинг на территориях Абхазии и Южной Осетии. После этого армянский министр транспорта и выразил надежду, что переговоры завершатся скоро. Но ему ответил спецпереговорщик от Грузии Зураб Абашидзе, который заявил, что нет предпосылок, которые позволяли бы Армении надеяться на открытие Абхазской дороги. Это был холодный душ или честное признание в том, что не стоит надеяться на развязку, поскольку противоречия труднопреодолимы? Не исключается, что грузинский чиновник пытается «предотвратить» возможные последствия заявления армянского министра. Очевидно, что перспектива открытия дороги в первую очередь не устраивает Турцию и Азербайджан. Во-первых, потому, что это нивелирует их политику по блокированию Армении, во-вторых, снижает влияние Турции как в Грузии, так и в регионе в целом. Поэтому, не сложно предположить, что даже если Россия и Грузия придут к согласию, Турция и Азербайджан попытаются помешать имплементации, используя свои рычаги как в России и Грузии, так и Абхазии и Южной Осетии. Не исключается, что Абашидзе призывает Армению не провоцировать Турцию и Азербайджан и надеяться «молча», чтобы не усложнять и без того непростые переговоры.