Москва раскрыла Гасанова: Армении нужно держать ухо востро

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал обширное интервью РИА Новости, в котором затронуты самые разные вопросы – от российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества и намерения его продолжать до подготовки совместных учений, возможности направить азербайджанских военных в Сирию, сотрудничества с Турцией и Грузией и, естественно, армяно-азербайджанского конфликта. Примечательно, что РИА Новости спросило министра о чем угодно, но только не о «главном» - об отношениях Азербайджана с Западом и Ираном. РИА Новости – один из главных российских пропагандистских рупоров. И то, что агентство позвало на интервью азербайджанского министра обороны, симптомтично. Ощущение от интервью такое, будто говорит министр обороны страны с самой мощной армией в мире. Зачем РИА Новости предоставлять площадку азербайджанскому министру? Только чтобы заработать на пиаре Гасанова, или этот пиар имеет как коммерческую, так и политическую составляющую? Примечательно, что в своем интервью Гасанов упоминает президента Алиева только раз, причем, в том контексте, что он сам не вмешивается в политику, занимается только оборонными вопросами, словно Гасанов возлагает на Алиева ответственность за какие-то действия. Возникает вопрос, появились ли у Гасанова проблемы с Алиевым, которые нежелательны для Москвы, и потому она решила сделать «презентацию» министра? Тучи вокруг Гасанова стали сгущаться, когда несколько месяцев назад Баку распространил информацию о нейтрализации шпионской сети, которая, якобы, по указанию армян, должна была сбить вертолет Гасанова. В Азербайджане говорили, что на деле это могла быть попытка заговора, которую, видимо, решили списать на армян. Не исключается, что таким образом Гасанова хотели предупредить, что мы можем сбить вертолет и сбросить вину на армян. Кто должен был сделать такое предупреждение – те, кто хотел бы свергнуть Алиева, или сам Алиев, который в чем-то заподозрил Гасанова? Версий может быть масса. Ситуация в недрах азербайджанской власти, безусловно, неустойчива, свидетельством тому то, что Алиев ввел в игру супругу, или она сама вступила в игру. Мехрибан Алиева выступает с примирительных позиций, и не исключается, что Россия пытается нащупать, как далеко может пойти Алиева в своих миротворческих инициативах. Возможно, ничего хорошего для себя Россия не увидела и решила пустить в дело своего «темного» игрока – Гасанова. Во всяком случае, странно, что РИА Новости позволяет какому-то министру заявить о том, что у них есть чем обороняться от российских Искандеров, предоставленных Армении. Какой высокой должна быть цена для России, чтобы она позволила азербайджанскому министру сделать такое заявление. Вопрос в том, связано ли интервью с внутриполитическими перипетиями в Азербайджане, которые могут сказаться на внешней политике, или это сигнал Ирану, Западу или даже Турции. Примечательно также, что интервью публикуется после встречи Налбандян-Мамедьяров. Не сделал ли азербайджанский министр ИД нечто такое, что рассердило Москву, и она решила задействовать министра обороны? Очевидно, что Армении нужно держать ухо востро и быть готовой к сюрпризам. Тем более, что Гасанов заявил, что Россия поделилась с Азербайджаном опытом сирийской операции, помогая применить ее на Кавказе.