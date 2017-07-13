Незримое присутствие Ирана в Карабахе и Нахиджеване

Информация об учениях российских пограничников близ Мегри в Армении вызвала широкий резонанс в политических и экспертных кругах. Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, например, назвал информацию об учениях признаком испорченных отношений между Россией и Азербайджаном. Напомним, что пограничные войска РФ, несущие службу на границе Армении с Ираном и Турцией, обнародовали информацию об учениях с неординарным сценарием – иранский нарушитель со стороны Мегри пытается проникнуть «в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику», а российские пограничники проводят действия, проникнув в том числе «вглубь Карабаха». Через день сообщение откорректировали, отметив, что речь идет не о Карабахе, а об Армении. Российское агентство Регнум опубликовало статью Станислава Тарасова, в которой автор рассматривает данные учения как часть новой политики России в регионе. Он отмечает, что если до сих пор российские пограничники охраняли границы Армении с Ираном и Турцией, то теперь, «в новых условиях», зона действий российских пограничников должна расшириться. Более того, Тарасов утверждает, что Россия уже принимает активное участие в модернизации границы Карабаха с Ираном. Автор также прозрачно намекает, что «оппонентом» России в регионе является сейчас не Турция, а именно Иран. Тарасов напоминает, что Карабах, Нахиджеван и ряд провинций Армении были завоеваны Россией в начале 19 века в результате русско-персидской войны, и по сей день действует «бессрочный» Гюлистанский, а затем и Туркменчайский договоры, в соответствии с которыми эти земли отошли Российской империи. Станислав Тарасов раскрыл сакральные глубины региональной политики: Россия незримо борется за право «владения» Карабахом и Нахиджеваном с Ираном. Иран не предъявляет официальных претензий и прав на Карабах и Нахиджеван, хотя в научной и экспертной литературе не упускает момента отметить, что эти территории входили в Персидскую империю. Иран молчит, но незримо присутствует в регионе, и это все больше нервирует Россию. Российские эсперты не скрывают, что именно Иран не позволяет России ввести войска в Карабах и «завладеть» регионом. Иран не раз заявлял о неприемлемости присутствия в регионе миротворцев «третьих стран». Что за новые реалии появились в регионе? Связаны ли они с тем, что меняется отношение мирового сообщества к карабахскому урегулированию, и территориальная целостность Азербайджана перестала рассматриваться как исходная точка? Или они связаны с событиями на Ближнем Востоке, где Сирии уже, практически, нет, может появиться новое государство Курдистан, и мировым державам, возможно, предстоит заключить новый «Лозанский договор». В новом договоре будут закреплены новые границы. Причем, как и 100 лет назад, Иран может получить выгоды от нового договора. Рассматривает ли Россия как компонент новых реалий суверенную Армению?